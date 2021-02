Un Posto al Sole, Cancellata la Puntata di Stasera. Ecco le Anticipazioni del 18 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole non va in onda il 17 febbraio 2021. Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni dell'episodio in onda su Rai3 il 18 febbraio 2021.

Un Posto al Sole non andrà in onda il 17 febbraio 2021. La Soap lascia il posto a Rai Parlamento, per la fiducia al Governo Draghi. Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata prevista per mercoledì e che passa automaticamente a giovedì 18 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vedremo che, dopo l'intervista di Silvia, Michele si sente sempre più a disagio in radio. Il Saviani non riesce ad accettare la linea editoriale imposta da Chiara e in lui si fa largo un'idea per risolvere definitivamente la situazione. Intanto Giulia scopre che Thea ha mentito mentre Alberto attende che Clara risponda alla sua proposta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele al limite

La vita personale e professionale di Michele è ormai arrivata a un punto di non ritorno. Silvia ha rilasciato l'intervista e le conseguenze sono state terribili. Non solo in famiglia ma anche in radio. Il Saviani ne è uscito doppiamente sconfitto. Da una parte sua moglie che, in preda al desiderio di ribellarsi ai suoi ricordi, ha ceduto alle richieste di Chiara. E dall'altra la Petrone, che ha cantato vittoria ed è riuscita a imporre le sue idee a Radio Golfo 99. Michele sente di non poter più fare nulla per far sentire la sua voce all'interno dell'emittente a cui, per anni, ha dato il cuore e la voce. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione porterà Michele a prendere una difficile decisione.

Giulia tradita da Thea! La verità viene a galla nella puntata di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2021

Silvia aveva ragione! Emil è davvero uno dei suoi aggressori. Niko e Giulia sono stati raggirati. Se il Poggi, per doveri professionali, sembrerà non fare una piega davanti a questa verità, non si potrà dire lo stesso di sua madre. La Poggi, scoperto che Thea ha mentito, andrà su tutte le furie. Tradita e usata solo per ottenere la libertà dello Stoian, comincerà a non fidarsi più della sua protetta. Ma ora cosa succederà? Giulia abbandonerà Thea al suo destino, decidendo di ritornare al fianco di Silvia non prima però di averle chiesto perdono?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto e Clara, tutto perdonato?

Clara è sconvolta! Alberto le ha chiesto di sposarla. Una proposta inaspettata arrivata dopo aver scoperto che tra lui e Barbara c'è una relazione. La Curcio deve prendere una decisione: dare un'altra possibilità al Palladini e diventare sua moglie o non credere più alle sue false promesse, che molto spesso nascondono bugie? Non sarà una scelta facile, visto che in ballo c'è la vita e la serenità del piccolo Federico. Clara però potrebbe stupirci e riuscire a mettere davvero alle strette Alberto Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.