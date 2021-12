Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio si “libererà di Speranza”, e quale sarà il futuro di Rossella?

Anticipazioni TV

Mentre il Del Bue sta escogitando un piano per scaricare l'Altieri, la Graziani sta riflettendo su che cosa voglia realmente fare...

Vittorio crede di aver trovato il modo per lasciare Speranza, Rossella, invece, pensa che sia il caso di abbandonare il "nido"... da sola!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio si fidanza con Speranza!

Vittorio, andando contro tutto e tutti, ha deciso, dopo una lunga serie di "tira e molla", di dare avvio ad una relazione amorosa con Speranza. Guido e Patrizio, infatti, gli hanno consigliato di mantenere le distanze dalla ragazza; specialmente il padre, al quale, prima che Espedito lasciasse Napoli, quest'ultimo ha chiesto di sorvegliare l'Altieri, la sua "bambina", come fosse una guardia del corpo! Il giovane, invece di dare ascolto a loro due, ha voluto dare ascolto al cuore.

Speranza è morbosa con Vittorio, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Speranza è al settimo cielo: finalmente lei ed il Del Bue, il ragazzo di cui è follemente innamorata, sono una coppia! La bionda è incontenibile, ed esprime morbosamente la sua contentezza ed i suoi sentimenti. L'Altieri non ha alcuna intenzione di continuare a reprimere i suoi impulsi... ed il suo atteggiamento fa storcere il naso a Vittorio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio deve partire e vuole lasciare Speranza!

Inoltre, nel momento in cui il figlio di Guido scopre che deve partire, sente di avere una ragione in più per mettere un punto alla love story appena avviata. Ma come fare a scaricare qualcuno che non vuole lasciare la presa, e che non vuoi ferire? Il Del Bue ha un piano! Quest'ultimo propone a Samuel, da sempre infatuato di Speranza, di farsi aiutare da lui per conquistarla. Patrizio, amico di entrambi, consiglierà al Piccirillo di non assecondare Vittorio, perché rischierebbe grosso...

Rossella pensa al suo futuro lontano da casa, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Rossella, invece, indignata per l'infedeltà della madre, ha deciso che se ne andrà di casa con Michele, senza di lei. Silvia, per la Graziani junior, non è altro che una traditrice, la quale ha voltato le spalle non soltanto al marito, bensì alla loro famiglia. La Graziani senior, però, potrebbe riuscire a convincere il Saviani a restare in buoni rapporti... e ciò non piacerà per niente alla studentessa di medicina. Rossella, allora, che cosa sceglierà di fare? Resterà, rassegnata, oppure se ne andrà comunque, da sola? Un incontro sgradito, per giunta, potrebbe rafforzare la sua convinzione che allontanarsi sia la soluzione migliore...

