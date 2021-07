Un Posto al Sole Anticipazioni: Un nuovo amore in arrivo per Rossella?

Anticipazioni TV

La giovane Graziani, a breve, sentirà le farfalle nello stomaco?

La neolaureata sta per innamorarsi? E di chi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un nuovo amore per Rossella

Nonostante gli innumerevoli ostacoli, alla fine Rossella riesce a laurearsi, e con un bel 110 e lode. Subito dopo aver raggiunto e festeggiato questo traguardo, la ragazza, all'interno dell'ospedale in cui si è operato il Satori, s'imbatte in una persona che è pronta a stravolgerle la vita! Di chi si tratta? Ad ora, non si conoscono i dettagli. Ciò che è certo è che stiamo parlando di un affascinante trentenne, legato appunto all'ambiente ospedaliero.

Una misteriosa new entry, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Dunque, questa new entry potrebbe essere un medico, oppure un membro dello staff ospedaliero, come ad esempio un infermiere; d'altra parte, non sono da scartare neanche le opzioni che si possa trattare di un paziente, oppure di un parente di un paziente. Ad ogni modo, ci saranno importanti novità per la Graziani... la quale deve prepararsi a vivere delle forti emozioni!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mauro Racanati entra a far parte del cast

Stando agli ultimi rumor, tuttavia, è possibile avanzare un'ipotesi: tra i nuovi ingressi nel cast di Un Posto al Sole, c'è quello di un attore che è già noto in ambito teatrale, cinematografico e televisivo, cioè Mauro Racanati. Quest'ultimo è pugliese, lo abbiamo già visto, ad esempio, in Don Matteo 10 ed in Lolita Lobosco, ed è senza ombra di dubbio un uomo giovane e di bell'aspetto. Che sia lui la persona che farà battere il cuore di Rossella?

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.