Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena rimane sola! Che fine ha fatto Leonardo?

Brutte notizie per la Cirillo che, dopo le sue ultime decisioni, rischia di rimanere completamente sola.

Il divorzio tra Filippo e Serena ha scosso tutti i fan di Un Posto al Sole. Le anticipazioni della soap ci rivelano che le cose tra i due diventeranno sempre più complicate e che la Cirillo finirà per rimanere da sola, completamente. Ma vediamo cosa succederà secondo gli spoiler.

Serena ha rinunciato alle sue quote del Chartering

Nelle puntate di Un Posto al Sole abbiamo assistito a un vero ritiro in grande stile di Serena dalla vita dei Ferri. La Cirillo non ha solo ottenuto la separazione consensuale ed è ora tra le braccia di Leonardo, ma ha deciso di vendere le sue quote dell'azienda di chartering. Quello che non è sfuggito agli occhi degli spettatori è che, dietro a questa decisione, ci sia lo zampino di Leonardo, che appare sempre più ambiguo.

Serena rimane completamente sola

Questa decisione di rompere anche dal punto di vista lavorativo con i Ferri, porterà Serena a isolarsi sempre di più dalla sua famiglia. Se infatti Filippo può contare su Roberto, sempre pronto – anche sbagliando – a dargli una mano, la Cirillo è sola. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano inoltre che Serena dovrà fare i conti con un'altra importante decisione...stavolta di Leonardo. L'Arena le confesserà di dover partire per la Sicilia e di dover quindi lasciare Napoli. Le chiederà ovviamente di seguirla ma non sarà per lei semplice esaudirlo. Serena sarà infatti titubante - non solo per via di Irene – e si renderà conto di non poter contare su nessuno per un consiglio. Sola, sconsolata e triste, tenterà un riavvicinamento con il Sartori?

