Un Posto al Sole, Anticipazioni: Rossella torna a casa. Tenterà di riconquistare Patrizio?

Le trame di Un Posto al Sole hanno visto in questi giorni il ritorno di Rossella Graziani dall'esilio volontario a Indica per lo studio. Come si comporterà col suo ex, ormai in piena passione con la bella Clara?

Tra tutte le strane coppie che ci propone da oltre due decenni Un Posto al Sole - che del resto anche in questo rispecchia la vita, visto che l'amore è spesso cieco, muto e anche un po' scemo – una di quelle che fanno più discutere e che a molti sembra mal assortita è quella che si sta formando tra la dolce mammina Clara e l'immaturo Patrizio, che ha tradito più volte l'ex fidanzata Rossella piangendosi poi addosso, ma che ora sembra averla proprio dimenticata. Adesso che sappiamo che Ross è tornata e la vedremo coinvolta nelle prossime trame, che succederà tra i due?

Rossella proverà a riconquistare Patrizio?

Quando si è autoesiliata a Indica ufficialmente per motivi di studio, Rossella stava soffrendo molto per il tradimento di Patrizio con Clara e per l'evidente infatuazione del fidanzato per la donna. Le sarà bastato questo tempo per concentrarsi sui libri e avvicinarsi alla tesi, ma soprattutto, avrà dimenticato l'ex? Adesso che Clara si è definitivamente stabilita alla terrazza, nella caotica comune Poggi-Boschi, avrà modo di incontrarla spesso e di capire che il legame tra i due è diventato più stretto. Cercherà di riconquistarlo o proverà a voltare pagina, magari con un nuovo amore? Ne sappiamo quanto voi, ma propendiamo per quest'ultima ipotesi, anche perché, diciamocelo, Patrizio non si merita di essere conteso come un novello Dongiovanni, e Rossella ha diritto a un po' di serenità. Certo, il suo rientro a casa troverà la madre stavolta più in crisi di prima con Michele, visti gli ultimo sviluppi con Todisco, e insomma la povera ragazza piomberà di nuovo nell'ambiente che è riuscita ad allontare anche grazie alle coccole e ai manicaretti di Teresa e Otello nell'idilliaco buen retiro di Indica (anzi, chissà come ha fatto a rimanere in forma: metabolismo fortunato?). Comunque, dal momento che sarà una delle protagoniste delle trame estive, diamo il bentornato a Rossella e a Giorgia Gianetiempo che la interpreta e che per un po' ha avuto il suo meritato riposo e ha festeggiato il 17 giugno il 31esimo compleanno del suo vero fidanzato, Luca Turco, che in Upas è Niko Poggi, come vediamo da questa bellissima foto su Instagram.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.