Un Posto al Sole Anticipazioni, Raffaele ha lasciato Napoli: è un addio definitivo? Risponde Patrizio Rispo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che l'assenza di Raffaele da Palazzo Palladini e Napoli potrebbe prolungarsi. Ma il suo è un addio definitivo? Ecco cosa ha risposto Patrizio Rispo.

Uno dei personaggi più amati della Soap di Rai3, Un Posto al Sole, è indubbiamente Raffaele Giordano, il simpatico portiere di Palazzo Palladini. Raffaele è considerato un pilastro per la trasmissione e il pubblico si è insospettito quando, dopo anni in cui sia lui che la moglie Ornella Bruni, ha lasciato Napoli per una meritata vacanza. Dato che le Anticipazioni ci dicono che, per il momento, Raffaele non tornerà, allora, è lecito chiedersi se questo non sia un addio definitivo alla Soap. A chiarire come stanno le cose ci ha pensato l'interprete del personaggio, Patrizio Rispo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: il soggiorno di Raffaele e Ornella a Barcellona è prolungato!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che nelle prossime puntate della Soap, non ci sarà traccia di Raffaele e Ornella: il portiere di Palazzo Palladini e la sua consorte hanno, infatti, deciso di concedersi una meritata vacanza a Barcellona, città in cui risiede il loro Patrizio, e godersi un po' di tempo per loro. Sempre ligio al dovere, Raffaele ha trovato in Rosa la sostituta ideale per il suo ruolo da portiere, regalando così al pubblico diversi momenti divertenti in cui Rosa bacchetta gli inquilini che attraversano l'androne proprio mentre il pavimento, che lei ha appena lavato, è ancora bagnato. Nelle prossime puntate, quindi, Raffaele non tornerà a Napoli e questo prolungamento della sua assenza ha fatto insospettire i fan: che ci sia altro dietro?

Anticipazioni Un Posto al Sole: l'addio di Raffaele a Napoli è definitivo?

Dato che le Anticipazioni ci dicono che Raffaele non comparirà nei prossimi episodi della Soap, molti fan si sono chiesti cosa significhi questa scelta degli sceneggiatori: l'addio di Raffaele a Palazzo Palladini è definitivo? Le Anticipazioni non ci dicono nulla in tal senso, ma non sarebbe la prima volta che un personaggio della Soap viene eliminato dal cast attraverso l'espediente del viaggio. Pensiamo ai casi più recenti di Franco e Angela, partiti alla volta della Sicilia per una migliore vita insieme alla piccola Bianca, oppure, allo stesso Patrizio, oramai in pianta stabile a Barcellona. Insomma, non mancano gli esempi di "espatrio" dalla Soap, ma in questo caso si tratterebbe di uno dei personaggi più amati dal pubblico: Raffaele Giordano è il personaggio simbolo di Un Posto al Sole e se davvero l'addio a Napoli fosse definitivo, allora, il pubblico resterebbe molto deluso da questa scelta...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio Rispo risponde ai fan sul destino del suo personaggio

Vista la crescente preoccupazione dei fan per il destino di Raffaele Giordano nella Soap di Rai3, Patrizio Rispo ha voluto rispondere alla domanda che tutti si ponevano: il Giordano lascerà per sempre Un Posto al Sole. La sua risposta ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan del programma: l'attore, infatti, ha svelato che non ha intenzione di lasciare in modo permanente la Soap. Ma Rispo ha anche confermato che non rivedremo nell'immediato il suo personaggio, ma che Raffaele mancherà da Napoli ancora per molto tempo. Il suo rientro potrebbe slittare direttamente a inizio 2024, anche se non mancano i rumors di una sua presenza per gli episodi speciali delle festività natalizie, in cui Raffaele ha spesso un ruolo centrale.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.