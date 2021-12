Un Posto al Sole Anticipazioni: Paura per Franco! Ecco che cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Franco ha il terrore che Nunzio, deciso a restare a Napoli, possa finire di nuovo nei guai!

Quando il Boschi viene a sapere che il Cammarota si fermerà a Napoli ed inizierà a lavorare per il Ferri resta spiacevolmente sorpreso!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio non lascerà sola Chiara

Nunzio è tornato a Napoli. Il giovane, non appena ha saputo che Chiara era finita in ospedale - a causa di un incidente in cui ha persino perso il padre -, è corso da lei. Il Cammarota le è stato affianco giorno e notte, e non l'ha lasciata sola neanche quando la Petrone ha confessato di essere alla guida al momento dello schianto, così come sospettano gli inquirenti che stanno indagando.

Franco ha paura per Nunzio, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Ad essere a conoscenza di questa scottante verità, ad ora, sono il ragazzo ed il padre adottivo, Franco. Quest'ultimo era contento di sapere che Nunzio, lontano dalla città, avesse smesso di cacciarsi nei guai. Adesso che è di nuovo in circolazione, il Boschi teme il peggio... e lui quando scopre che il giovane non ha alcuna intenzione di separarsi un'altra volta dall'amata, inizia a preoccuparsi ancora di più.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco non vuole che Nunzio lavori per Roberto!

Determinato a restare, il Cammarota, infatti, viene assunto da Roberto, il quale lo mette a lavorare ai Cantieri, come operaio. Franco non è per niente felice, e chiede al figlio di non fidarsi del Ferri, un uomo spietato. Inoltre, lui avrebbe preferito che Nunzio intraprendesse una carriera nel settore alberghiero... Che cosa ne pensa, invece, Angela? La moglie del Boschi, pur figurando ancora nella sigla di Un Posto al Sole, da tempo resta nell'ombra. Sarà questa l'occasione in cui finalmente avremo modo di rivedere la Poggi nelle vesti della protagonista di una storyline?

