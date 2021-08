Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio mette in pericolo Federico. Clara decide di lasciarlo?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate presto in arrivo su Rai3. Nelle Trame degli episodi vediamo Patrizio in grossi guai con Clara.

Sono finite le ferie per Un Posto al Sole che da domani, 23 agosto 2021, tornerà a farci compagnia a partire dalle 20.45. La soap di Rai3 promette di farsi perdonare per la sua assenza con delle nuove puntate subito scoppiettanti. Tra gli argomenti trattati negli episodi dell’ultima settimana di un agosto rovente, ci sarà la storia d’amore tra Patrizio e Clara. Tra loro cominceranno alcuni problemi causati da un’incauta azione compiuta dal Giordano che metterà in pericolo il piccolo Federico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio baby sitter a tutti i costi

Facciamo un passo indietro nelle trame di Un Posto al Sole. Prima delle due settimane di vacanza abbiamo visto come Patrizio si sia impegnato a dare una mano concreta a Clara nella gestione delle sue faccende quotidiane. Il ragazzo, per aiutare alla sua amata, si è proposto come baby sitter di Federico lasciando la Curcio un po’ perplessa. Clara non vuole che il suo nuovo e giovane compagno si carichi di responsabilità non sue e ha paura che questa situazione possa sfuggire a entrambi di mano. E sarebbe davvero una disdetta visto che - proprio ora - la ragazza sembra aver trovato un suo equilibrio lontana dalle grinfie e dagli occhi vendicativi di Alberto. Ma le cose sono destinate a prendere una piega inaspettata.

Patrizio mette in pericolo Federico nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Patrizio ha preso sul serio il suo ruolo di baby sitter e non si cura per nulla delle preoccupazioni di Ornella, Raffaele e pure di Giulia, circa il suo rapporto con Clara e la sua vicinanza a Federico. Il suo intento è quello di essere l’uomo perfetto per la Curcio e chissà, forse anche un buon padre per il piccolo Palladini. Ma le ansie dei suoi genitori e della stessa Clara, finiranno per dimostrarsi fondate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane chef farà un passo falso, una mossa tanto pericolosa da mettere in pericolo Federico. Non sappiamo ancora di quale drammatico evento si tratterà, ma siamo a conoscenza che questa situazione creerà molti problemi. Clara, furiosa, se la prenderà con il suo compagno e purtroppo la loro relazione sarà destinata a subire un grosso scossone.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto torna alla carica

Ma come reagirà Alberto alla notizia dell’incidente in cui sarà coinvolto suo figlio? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole confermano quanto ci saremmo aspettati dal Palladini. Pronto a tutto pur di riprendersi Clara e screditare Patrizio agli occhi della sua ex compagna, Alberto approfitterà di questa situazione per tornare alla carica. Lo vedremo infatti andare su tutte le furie per quanto successo e facendo ricorso a tutte le sue tattiche più subdole, farà a Clara una dichiarazione struggente - da padre preoccupato e da uomo innamorato ferito - che lascerà la ragazza di stucco e con tanti punti interrogativi in testa. Insomma pare proprio che l’ascendente di Alberto Palladini sull’umile e buona cameriera non sia poi stato cancellato del tutto. Ma questo comporterà una battuta d’arresto per la relazione con Patrizio? Il Giordano verrà mollato in tronco per il suo incauto errore? Lo scopriremo molto presto!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.