Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Chiara di nuovo insieme?

Potrebbe esserci ancora un futuro per i due ex fidanzati...

Il Cammarota è tornato a Napoli soltanto per stare vicino alla Petrone, la quale forse sta affrontando il periodo più buio della sua vita. Che i due giovani finiscano con il rimettersi insieme?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara e Nunzio si erano tanto amati...

In passato, Chiara e Nunzio hanno avuto un importante love story che, però, è finita, e non nel migliore dei modi. Dopodiché, i due hanno avuto modo di rivedersi, e gli sguardi d'intesa che si lanciavano lasciavano poco spazio ai dubbi. Tuttavia, non c'era stato alcun riavvicinamento tra la Petrone ed il Cammarota: entrambi erano usciti di scena. Ora le cose sono cambiate...

Nunzio corre da Chiara, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

La radiofonica è rimasta coinvolta in un brutto incidente, lo stesso in cui il padre è morto. Quando l'ex fidanzato di Chiara è venuto a sapere che quest'ultima era stata ricoverata in ospedale, che aveva subito un intervento ed aveva perso il genitore, l'ha raggiunta in fretta e furia. Nunzio non ha alcuna intenzione di lasciarla da sola in un momento simile!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara e Nunzio tornano insieme?

Il ragazzo, dunque, è determinato a restare a Napoli. La sua presenza li ha portati ad avvicinarsi; che, invece, la sua permanenza li spinga a tornare insieme? Non è da escludere, anzi. Purtroppo, però, è doveroso sottolineare che la Petrone potrebbe finire nei guai con la Polizia: gli inquirenti stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente, e la giovane avrebbe mentito in più di un'occasione. Chiara rischia di essere accusata di omicidio colposo! Ovviamente, questa situazione potrebbe minare la loro ritrovata armonia di coppia...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.