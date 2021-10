Un Posto al Sole Anticipazioni: Mattia, Mauro o Pasquale, chi ha aggredito Susanna? Il giallo continua...

Anticipazioni TV

La vita della giovane Picardi è appesa ad un filo... ed il suo aggressore non è ancora stato stanato!

Il colpevole sta per essere smascherato!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mattia sa qualcosa...

Mattia Savelli, un rider che spesso si occupa delle consegne al Caffè Vulcano, ha un'importante rivelazione da fare. Il giovane si è ricordato che durante il suo colloquio con la polizia ha omesso un particolare che, invece, potrebbe non essere affatto trascurabile. Mattia, però, preferisce parlarne prima con Franco. Quest'ultimo, infatti, ha intanto avviato con Niko della indagini che risultano essere parallele rispetto a quelle delle autorità; quindi, il Boschi è ovviamente interessato ad ascoltare che cosa ha da dirgli il rider...

Tutti gli indizi conducono a Mauro, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Gli indizi, perlopiù, conducono dritti a Mauro, l'infermiere che ha da poco iniziato a frequentare la madre dalla vittima, Adele. La donna, in effetti, sa perfettamente che tra la figlia e il nuovo compagno non è mai corso buon sangue... Tuttavia, qualcun altro è finito nella lista dei principali sospettati, ossia Pasquale, un ex fidanzato della giovane Picardi. Niko decide di avere un confronto con lui, per vederci più chiaro e provare così a scagionare una volta per tutte Renato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un'inquietante verità

Il Poggi, nel frattempo, sta tentando di convincere la polizia ad investigare sul Buonocore. Il padre della vittima, però, ha un'altra teoria, o meglio la certezza di chi sia stato ad aggredire la figlia. Niko non sa se può dar credito alle parole di Manlio, non ritenendolo un uomo affidabile, ed infatti continua ad indagare con Franco. Una volta raccolto abbastanza materiale, i due passano tutto agli inquirenti. A quanto pare, grazie a loro spunterà il nome di una persona, non si sa se si tratti di un uomo o di una donna; le uniche due cose che si sanno al momento sono che il colpevole è già apparso nella soap partenopea, e che verrà a galla una verità inquietante...

