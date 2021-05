Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina torna ai Cantieri e sfida Pietro Abbate!

Anticipazioni TV

Strategicamente preparato nelle ultime settimane, il ritorno di Marina Giordano alla riscossa farà felici i fan di Un Posto al Sole, che la vedranno affilare le armi contro Pietro Abbate.

Non c'è niente da fare: come Marina Giordano non c'è nessuna. E ben lo sanno i fan di Un Posto al Sole che attendono da tempo spasmodicamente il ritorno della loro amata “Queen”, l'unica tanto intelligente e spregiudicata da poter tenere testa all'eterno amato/odiato Roberto Ferri. Ma stavolta Marina, interpretata da sempre da Nina Soldano, ci sorprenderà, e arriverà, dicono le trame della prossima settimana, per salvare una situazione che sembra ormai irrimediabilmente compromessa.

Il ritorno di Marina per salvare i Cantieri

Come abbiamo visto negli ultimi sviluppi della situazione, Roberto Ferri, pur avendo scoperto il motivo dell'accanimento di Pietro Abbate nei suoi confronti e confessando addirittura a Filippo il pentimento per la morte accidentale del suocero e genitore illegittimo di Pietro, sembra aver abbandonato ogni speranza di salvare i Cantieri e appare disposto a cedere alle offerte del rivale. Marina, che da tempo sta cercando di coinvolgere in questa complicata vicenda, gli ha sempre risposto picche, spesso anche tramite il suo avvocato. Del resto è stato proprio Ferri, col piano ordito ai suoi danni per gelosia nei confronti del compagno di lei, Fabrizio Rosato (anche lui, guarda caso, autore di un omicidio occidentale), a mettersi in questa situazione e non è una cosa di poco conto per poterla dimenticare. Ma si sa che quando ci sono di mezzo quelli che restano i “suoi” Cantieri, Marina non sente ragioni. La vedremo dunque arrivare come un tornado, pronta a contrastare con tutti i mezzi disponibili le pretese di Abbate e a dare una mano a Ferri. Scommetteremo che la donna dai capelli più strani mai visti a Upas, Lara Martinelli, non sarà proprio felice del ritorno della rivale e inizierà di nuovo le sue macchinazioni, così come non lo sarà ovviamente Alberto Palladini, che vedremo allearsi con Abbate. E chissà che tra Marina e Roberto non ci sia l'ennesimo ritorno di fiamma... Di sicuro si profila uno “scontro tra Titani” che vedrà vincitori innanzitutto i fan del personaggio e di Un Posto al Sole. Dunque, bentornata Marina!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.