Un Posto al Sole Anticipazioni: le trame da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap napoletana per l'ultima settimana di agosto. Cancellato l'appuntamento di giovedì 29 agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 alle ore 20:45 su Rai 3. Salta la puntata di giovedì, verrà recuperata venerdì 30 agosto, quando la soap andrà in onda con due episodi.

Lunedì 26 agosto 2019: Marina incontrerà l'avvocato Leone per fare il punto sulla situazione giudiziaria di Arturo, ma la smania di stringere i tempi per ottenere la riabilitazione del padre, la porterà a compiere un passo azzardato. Passato ferragosto, il Palazzo comincerà a ripopolarsi mentre Raffaele stringerà un tenero e divertente sodalizio contro Renato, con l'ultima, irresistibile, arrivata. Le vacanze di Otello, Michele e Silvia a Indica sono agli Sgoccioli, ma quei giorni passati a stretto contatto, saranno bastati a rinsaldare il rapporto fra Otello e Teresa?

Martedì 27 agosto 2019: Mentre Alex affronterà i suoi problemi familiari, Vittorio rientrerà dalla breve vacanza trascorsa col padre. Gli sarà servita per capire cosa fare con Alex e Anita? La mossa impulsiva di Marina per cercare di riabilitare il nome del padre, potrebbe ritorcersi pericolosamente contro di lei. L'ingegnoso piano di Silvia per far rimanere Otello insieme a Teresa andrà a buon fine?

Mercoledì 28 agosto 2019: Avvilita dal crescente carico di impegni e responsabilità, Alex dovrà decidere se chiedere o meno un aiuto. Le crescenti differenze nelle aspettative e nello stile di vita rischieranno di allontanare sempre più Nadia e Renato. Cerruti confida a Silvia le proprie pene d'amore, ma seguirà i saggi consigli della donna?

Salta l'appuntamento di Giovedì 29 agosto 2019. Alle 20.20 su Rai3 andrà in onda il match di pallavolo femminile per i Campionati Europei 2019: Polonia - Italia.

Venerdì 29 agosto 2019:

Ep. 1: Il processo a carico di Manlio è alle battute finali e mentre molti dei personaggi del Palazzo attenderanno con trepidazione il verdetto, Adele sentirà montare un'ansia opprimente e la paura per l'imminente pronuncia della sentenza. Alex ripercorrerà gli anni difficili della sua infanzia, che effetto avrà su di lei?

Ep. 2: Il processo contro Manlio volge al termine e mentre Renato, impegnato con Giulia a dare sostegno ad Adele, trascurerà Nadia, Susanna e Niko si interrogheranno sui rischi che il comportamento della madre in Tribunale potrebbe comportare. Rientrati dalle vacanze, Filippo e Serena verranno braccati da Ferri, ansioso di coinvolgerli sul fronte lavorativo. Tiziano fraintenderà l'atteggiamento di Michele verso Cerruti, che intanto, sembra avere pensieri solo per la sua nuova fiamma.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45