Un Posto al Sole Anticipazioni: le trame da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Lunedì 24 giugno 2019: Anita mette in crisi Vittorio e lo bacia. Leonardo si presenta a palazzo organizzando un pranzo a sorpresa e mentre Filippo apprende di dover partire per Londra con il padre l’indomani mattina, lui invita Serena e Irene a fare un giro in barca con lui. Sempre più convinto che Eugenio sia l’amante di Beatrice, Diego comincia a pedinarlo. Un Posto al Sole Anticipazioni 24 giugno 2019

Martedì 25 giugno 2019: Mentre il lavoro porterà momentaneamente Filippo lontano da lei, Serena e Irene trascorreranno una giornata di vacanza con Leonardo, ma la gita, iniziata sotto i migliori auspici, non si rivelerà delle più piacevoli. Vittorio, diviso fra la presenza un po’ troppo asfissiante di Alex e le provocazioni di Anita, finirà col sentirsi sempre più confuso. Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2019

Mercoledì 26 giugno 2019: frustrata sul lavoro a causa di Alberto e provata dalla perdurante assenza di Elena e Alice, Marina vive un momento di grande fragilità. A dispetto delle ottime impressioni avute da Serena, Leonardo rivelerà un lato oscuro della propria vita. Arrivati in Italia, i genitori di Nadia rispolvereranno vecchie ruggini con Renato.

Giovedì 27 giugno 2019: Sempre più convinto che Eugenio sia l’amante di Beatrice, Diego potrebbe fare una pericolosa pazzia. Un uomo misterioso si introduce a casa di Marina, sottraendo una cornice con una foto della donna. Michele accompagna i genitori di Nadia a fare un giro turistico per Napoli, Raffaele elabora un piano ingegnoso che coinvolge anche Otello, per aiutare Renato ad ottenere il loro rispetto.

Venerdì 28 giugno 2019: Eugenio, turbato dall’auto che stava per investirlo, sarà in dubbio se allertare la Prefettura o meno. Diego, sempre più convinto che il magistrato sia l’amante di Beatrice, decide di affrontarlo. Marina si accorge che manca una sua foto in casa ed incolpa la cameriera dell’accaduto. Riuscirà Renato a conquistare la stima dei suoceri con la divertente messinscena organizzata da Raffaele e Otello a casa Palladini?