Un Posto al Sole Anticipazioni: le trame da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Lunedì 18 marzo 2019: Renato e Raffele devono decidere come agire con Manlio

Mentre Manlio è asserragliato in terrazza con Giulia, Franco e Jimmy, all'esterno Renato e Raffaele devono capire come gestire la situazione e decidere se rivolgersi alla polizia. Intanto, ignari del nuovo dramma che si sta compiendo a casa, Niko e Susanna hanno portato Adele in ospedale ed aspettano il responso dei medici.

Martedì 19 marzo 2019: Cerruti accetta i consigli di Cotugno

A Palazzo Palladini si svolgono le ultime concitate fasi del sequestro messo in atto da Picardi. Si riuscirà a evitare una tragedia o qualcuno rimarrà irrimediabilmente coinvolto? Sempre più insofferente alla ritrovata armonia fra Mariella e Guido, Cerruti sarà consigliato dal saggio Cotugno.

Mercoledì 20 marzo 2019: Franco si prepara ad una delicata operazione

Franco si prepara ad affrontare una delicata operazione al midollo, quale sarà l’esito dell’intervento? Come accoglierà Marina la richiesta di Alice di inserirla al posto di Elena in una chat dei genitori della propria classe? Chi tra Mariella e Cerruti la spunterà rispetto alla scelta del padrino per Lorenzo?

Giovedì 21 marzo 2019: Roberto di ritorno a Napoli dovrà affrontare un imprevisto

Dopo l’operazione, Roberto torna a Napoli apparentemente in buona salute, ma un beffardo imprevisto costringerà lui e Marina a un brutto cambiamento. Mentre Guido e Mariella si concedono una bella passeggiata primaverile al parco con Lorenzo, ma l’idillio viene spezzato dall'incontro con Catello Cerruti, il padre di Salvatore.

Venerdì 22 marzo 2019: Alberto si gode la sua rivincita su Ferri e Marina

Mentre Diego progetterà un viaggio negli States con Beatrice, Raffaele vedrà di nuovo la fidanzata del figlio in compagnia di un avvenente quarantenne. Alberto si godrà a pieno la sua rivincita su Ferri e Marina cercherà complicità in Roberto. Preoccupato dalla decisione di Susanna di rimanere accanto alla madre, Niko si sfogherà con Giulia, mentre Ciro si tratterrà in ospedale da Franco. La sua visita prolungata nasconderà qualcosa?