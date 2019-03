Un Posto al Sole Anticipazioni: le trame da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 11 a venerdì 15 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 11 marzo 2019: Andrea e Arianna riflettono sull'adozione

Raffaele, contento per la forte complicità con Diego, avrà modo di scoprire che Beatrice è una ragazza che riserva molte sorprese. Andrea e Arianna rifletteranno sul da farsi in merito all'adozione, Silvia prenderà a cuore la situazione di Alex che incontrerà di nuovo Vittorio, in una veste del tutto nuova.

Martedì 12 marzo 2019: Raffaele scopre che Beatrice ha mentito

Dopo essersi confidato con Renato, Raffaele non sa che significato attribuire a quello che ha visto a proposito di Beatrice, ma Diego inconsapevolmente gli dà la prova che la ragazza ha mentito su dove si trovava quella mattina. La convivenza tra Adele e Manlio sembra procedere bene, ma sarà un equilibrio duraturo o, come teme Giulia, pericolosamente precario? Un aspro confronto tra Alex e Vittorio potrebbe decretare la fine della loro amicizia.

Mercoledì 13 marzo 2019: una scelta di Adela avrà spiacevoli ripercussioni

La decisione di Adele di tener fede a un impegno di lavoro a scapito del viaggio proposto dal marito avrà delle spiacevoli ripercussioni. I sospetti di Raffaele sul conto di Beatrice si riveleranno fondati? Mariella invia una foto di Lorenzo a Guido e tanto basterà a suscitare la reazione gelosa di Salvatore.

Giovedì 14 marzo 2019: Manlio massacra di botte Adela

la furia di Manlio sembra non riuscire a placarsi e, dopo aver massacrato di botte Adele, un’altra persona rischia di entrare nel suo mirino. Filippo farà un incontro che potrebbe spingere Serena a rimettere in discussione la causa per l’eredità di Gigi Del Colle mentre Guido sarà infastidito dal comportamento di Cerruti.

Venerdì 15 marzo 2019: Giulia nelle mani di Manlio

Niko e Susanna cercheranno di soccorrere Adele mentre Giulia è tenuta sotto scacco da Manlio, e Franco, benché dolorante e limitato nei movimenti, tenterà di accorrere in aiuto della donna e di Jimmy. Marina incontrerà in un colloquio il professore di italiano di Alice, affrontandolo prevenuta e combattiva. Dopo aver verificato l’attendibilità delle parole di Flora, Serena si troverà di fronte a un bivio: venire incontro o meno ai due cugini?