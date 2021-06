Un Posto al Sole Anticipazioni: Ilenia Lazzarin torna sul set? Ecco le dichiarazioni dell'attrice

Anticipazioni TV

Rivedremo Viola Bruni nella soap di Rai 3? Risponde l'attrice che la interpreta.

Recentemente, l'attrice che in Un Posto al Sole interpreta Viola Bruni, ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio profilo Instagram riguardo un possibile ritorno sul set della storica soap di Rai 3, ma ha anche toccato un argomento decisamente più intimo.

Un Posto al Sole: Ilenia Lazzarin alias Viola Bruni ed il possibile ritorno sul set

Rispondendo alle domande dei fan, Ilenia Lazzarin ha affermato che non è da escludere la possibilità che torni ad essere Viola Bruni. Il suo personaggio manca dal set di Un Posto al Sole da quasi un anno, ossia da settembre 2020. Nell'ultima puntata in cui è apparsa, Viola si era riappacificata con Eugenio (Paolo Romano), tanto che i due avevano deciso di tornare ad essere una coppia. Dunque, la crisi era stata superata, divenendo un lontano e triste ricordo. In verità, la Lazzarin non sa se ci sarà un futuro per il suo personaggio nella fiction, ma sa quale sarebbe la sua risposta se le si presentasse l'occasione. Infatti, l'attrice ha detto:

"Non so proprio cosa dirvi. Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo ed io in quel caso direi sì di corsa".

Un Posto al Sole: Ilelia Lazzarin si è separata dal marito

Ormai era da tempo che Ilenia Lazzarin non si pronunciava più sulla sua vita privata. Tuttavia, in questa occasione, ha deciso di rompere il silenzio in merito al matrimonio con Roberto Palmieri. Alcuni si ricorderanno delle nozze da sogno, che nel 2018 ebbero luogo nell'incantevole Positano, e a cui furono invitati più protagonisti della soap di Rai 3, come Claudia Ruffo (Angela Poggi) e Patrizio Rispo (Raffaele Giordano).

L'attrice ha ammesso che è stato un anno particolare per lei, caratterizzato da cambiamenti e difficoltà; tanto per cominciare, si è separata. A quanto pare, stando alle sue allusioni, lei credeva che sarebbe rimasta con il marito per tutta la vita, mentre quest'ultimo ha rivolto lo sguardo altrove...

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.