Un Posto al Sole Anticipazioni: grosse novità in arrivo per due personaggi del cast!

Anticipazioni TV

Dopo mesi e mesi in cui la sigla di Un Posto al Sole non è cambiata, assisteremo prossimamente all'ingresso di due personaggi. Proviamo a indovinare di chi potrebbe trattarsi.

Stavolta parliamo di personaggi, anche se non in relazione alle trame di Un Posto al Sole, ma della sigla, che, ci avrete fatto caso, ha ancora tra i protagonisti almeno un paio di nomi usciti da un pezzo dalla soap e che quindi – anche ammesso che prima o poi ricompaiano – hanno di fatto perso il privilegio di essere membri fissi del cast. In 45 secondi di sigla, appaiono nell'ordine: Silvia, Michele, Rossella, Otello, Guido, Vittorio, Viola, Arianna, Patrizio, Ornella, Raffaele, Renato, Angela, Franco, Giulia, Niko, Alberto, Marina, Serena, Filippo e Roberto, ben 21 nomi, che ci sorridono sullo sfondo dei panorami napoletani dopo una mezza giravolta. A quanto pare, due di questi verranno presto sostituiti da due nuovi protagonisti.

Chi è “di troppo” e chi subentrerà nella sigla di Un Posto al Sole?

Il più cospicuo, tra i presenti nella sigla e assenti ormai da mesi dalle trame, è ovviamente Otello Testa, interpretato dal bravo Lucio Allocca. La sua storia era legata strettamente a quella della moglie Teresa, l'attrice Carmen Scivittaro, che ha improvvisamente lasciato Un Posto al Sole per problemi personali e non vi ha più fatto ritorno. Mandato in pensione da vigile urbano e da amministratore di Palazzo Palladini, non si è trovato più molto di significativo da far fare ad Otello, che con la famiglia Saviani non ha vincoli di stretti di parentela e alla fine è stato logico farlo raggiungere Teresa a Indica. Magari potrebbe riapparire in futuro, ma di fatto non fa più farte del cast fisso.

L'altro personaggio – la cui assenza, anche in questo caso, è legata all'abbandono del suo partner di scena, Davide Devenuto, alias Andrea Pergolesi, è ovviamente Arianna, interpretata da Samanta Piccinetti (nella vita felicemente sposata con Michelangelo Tommaso). Ora, pur nell'ipotesi che anche lei si riaffacci prima o poi nella soap, in questo momento non c'è. Ci sarebbe anche Viola, che non si vede da un pezzo, ma che sicuramente prima o poi tornerà.

Le indiscrezioni vogliono infatti l'ingresso tra i “titolari” di due nuovi personaggi, un uomo e una donna. E se per il ruolo femminile è facile ipotizzare che si tratterà dell'altra componente della famiglia Del Bue, Antonella Prisco ovvero la vigilessa Mariella Altieri, restano più incertezze su quello maschile. Diego Giordano, che ultimamente si è visto pochissimo, ma che pensiamo ritornerà, è forse quello più qualificato per anzianità. E se invece fosse il simpatico Sasà? O Fabrizio Rosato o Giancarlo Todisco (ma durerà?). Non ci resta che aspettare e stare con gli occhi aperti, in attesa dei cambiamenti nella sigla, per scoprire le novità, che, non sappiamo quando, ma pare arriveranno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.