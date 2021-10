Un Posto al Sole Anticipazioni: Grandi Sorprese in arrivo a Natale nella Soap di Rai 3. Ecco che cosa sappiamo

Anticipazioni TV

Che cosa succederà, in futuro, agli inquilini di Palazzo Palladini? Un Posto al Sole è pronto a lasciarci di stucco!

Qualcosa di sbalorditivo accadrà in quel di Napoli, ai protagonisti della soap opera partenopea che, proprio ieri, ha compiuto un quarto di secolo!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Le tre storie principali

Al momento, sono tre le storie principali di Un Posto al Sole: anzitutto, l'aggressione subita da Susanna, poi la relazione extraconiugale di Silvia - sposata con Michele, ma attratta da Giancarlo -, e l'indecisione di Filippo tra Serena e Viviana. Ormai, siamo giunti ad un punto di svolta in tutti e tre i casi. La Picardi riapre gli occhi, mentre la Graziani ed il Sartori fanno le loro scelte. In futuro, invece, che cosa dobbiamo aspettarci?

Le dichiarazioni della produttrice, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Ieri, giovedì 21 ottobre 2021, la soap partenopea ha festeggiato i suoi 25 anni di grande successo: la prima puntata di Un Posto al Sole andò in onda il 21 ottobre del 1996. In una recente intervista rilasciata a Telepiù, Renata Anzano, la produttrice, ha dichiarato che, per celebrare il traguardo, ci attende una sorpresa per Natale...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Che cosa succederà a Natale?

Di che cosa si tratta? Per scoprirlo dobbiamo attendere circa un paio di mesi, a quanto pare. Ciò che è noto al momento, infatti, è soltanto che, come ha sottolineato la Anzano nel corso della suddetta chiacchierata con il giornalista del settimanale, "sarà qualcosa di bello", e, forse, stiamo parlando di una particolare trasferta...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.