Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco Chi è Antonio Conte, Espedito Altieri il severo papà di Speranza

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su questo temutissimo uomo, e sull'attore che lo interpreta...

Ecco chi è il "retrogrado" genitore della giovane Altieri, ed ecco chi è l'attore che veste i suoi panni!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Pallazzo Palladini trema per il ritorno di Espedito!

Il padre di Speranza, Esposito, è un uomo temuto a Palazzo Palladini: persino la figlia e la sorella, Mariella, hanno il timore di doverlo fronteggiare. Per tale ragione, nel momento in cui l'Altieri torna a Napoli, Speranza chiede agli zii di supportarla durante il confronto con il genitore. Anche la moglie di Guido chiede a quest'ultimo di non lasciarla sola quando parlerà con il fratello. In realtà, il Del Bue, all'ultimo, si tira indietro, deludendo Mariella!

Espedito chiede a Guido di fargli una promessa, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Quella di Esposito è stata soltanto una "toccata e fuga". Ben presto, l'uomo ha lasciato il capoluogo campano, facendo sì che tutti tirassero un respiro di sollievo... a parte il cognato. Prima di partire, l'Altieri ha voluto che Guido gli facesse una promessa: in sua assenza, sarebbe stato lui ad occuparsi della figlia, sorvegliandola come una vera e propria guardia del corpo. Il vigile si sente in difficoltà: non vuole deludere il fratello della consorte, ma, al tempo stesso, sa che gli ha affidato un compito arduo... dopotutto, colui il quale potrebbe creargli più problemi con Speranza è proprio il figlio, Vittorio, innamorato di lei!

Ecco chi è Antonio Conte, Espedito Altieri in Un Posto al Sole

Ad interpretare Esposito, una persona rude e con una mentalità decisamente poco aperta, è il napoletano Antonio Conte. Principalmente, si tratta di un attore di teatro, attivo sul palcoscenico sin dal 1982. D'altra parte, ha lavorato ha lungo anche per la pubblicità, per la televisione e per il cinema. Tra le fiction in cui ha recitato annoveriamo Distretto di Polizia e Il Commissario Rocca, oltre che, chiaramente, Un Posto al Sole; tra i film, invece, Bagnomaria, di e con Giorgio Panariello, Tifosi, di Neri Parenti, e C'era un cinese in coma, di e con Carlo Verdone.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 novembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.