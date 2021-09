Un Posto al Sole Anticipazioni: Due uomini sconvolgeranno le Trame della Soap. Ecco che cosa sappiamo

Anticipazioni TV

Qualche new entry maschile sta per mettere a soqquadro le vite di alcune delle protagoniste femminili di Un Posto al Sole...

Ecco quali sono i nuovi personaggi maschili pronti a sconvolgere le vite di alcune delle protagoniste femminili della soap partenopea.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Qualche new entry nel cast

Un Posto al Sole, dopo la consueta pausa estiva, da lunedì 23 agosto, per la felicità d'innumerevoli telespettatori appassionati alle vicende che ruotano attorno a Palazzo Palldini, ha ripreso con la regolare messa in onda. Ovviamente, ai fedelissimi della soap partenopea non è sfuggita la presenza di alcuni volti nuovi, presenti nell'inedita sigla... che hanno risvegliato la loro curiosità!

Un giovane uomo interagirà con Rossella, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Anzitutto, da tempo si vociferava di una new entry appartenente al mondo ospedaliero, ossia del personaggio interpretato da Mauro Racanati, il quale, a quanto pare, avrà a che fare con Rossella. Ancora non è dato sapere se stiamo parlando di un dottore, un infermiere, un paziente oppure un parente di un paziente... non ci resta che attendere e continuare a seguire le puntate di Un Posto al Sole per scoprirlo!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Due nuovi ingressi maschili

D'altra parte, si era anche già fatto accenno al ritorno di Susanna ed Adele, e sembrerebbe proprio che ci sarà un altro ingresso maschile che interagirà perlopiù con quest'ultima... di chi si tratterà? Come se non bastassero già tutte queste novità, probabilmente tornerà persino Nunzio Cammarota, interpretato dal giovane attore Vladimir Randazzo che lo ha impersonato nella sua ultima apparizione.

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.