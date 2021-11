Un Posto al Sole Anticipazioni: Due personaggi della soap sono nei guai! Ecco che cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

La Graziani junior e la Petrone junior in seria difficoltà!

Mentre Rossella non sa che cosa fare del suo futuro, quello di Chiara potrebbe essere compromesso per sempre: la Polizia sta indagando sulla morte del padre, e lei potrebbe essere accusata di omicidio colposo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella è combattuta...

Rossella è sempre più confusa. La giovane si trova davanti ad un bivio, e non sa quale strada abbia il desiderio di percorrere: restare a Napoli, oppure partire? La Graziani, dopo la terribile esperienza con Mattia - il rider l'aveva scelta come seconda vittima, in seguito all'aggressione a Susanna -, sta seriamente riflettendo sul suo futuro. Il padre la sprona a proseguire gli studi lontano da casa, ma per quanto lei pensi che sia un'ottima idea, al contempo pensa che questo significherebbe allontanarsi dagli affetti, e da Riccardo...

Michele e Silvia in crisi, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Intanto, Rossella è anche in pensiero per i genitori. Michele e Silvia, una volta che il primo ha scoperto che la moglie aveva dato avvio ad una relazione extraconiugale, hanno messo in discussione il loro amore. Con le spalle al muro, la Graziani, alla fine, per quanto combattuta, ha scelto di restare con la sua famiglia. La donna, però, non è apparsa convinta della sua decisione sin dal primo momento. Ora, infatti, Silvia ha ripreso a frequentare Giancarlo, il suo amante. Lei ed il Saviani sono di nuovo in crisi!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara accusata per la morte del padre!

Chiara, invece, è costretta in un letto di ospedale: lei e suo padre sono rimasti coinvolti in un brutto incidente automobilistico. La Petrone junior è stata operata d'urgenza, mentre il Petrone senior non ce l'ha fatta. Nunzio, non appena ha saputo della giovane, l'ha raggiunto: non ha alcuna intenzione di lasciarla sola ad affrontare il lutto. Oltre alla morte del papà, Chiara deve affrontare persino la Polizia. Gli inquirenti stanno indagando sull'incidente, e la direttrice di Radio Golfo 99 ha dichiarato loro che alla guida c'era Giancarlo; tuttavia, ciò sembra improbabile. Per di più, quando la Petrone viene sottoposta all'alcol-test, risulta positiva. La ragazza rischia di essere accusata di omicidio colposo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.