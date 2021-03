Un Posto Al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 marzo 2021: Patrizio e Clara travolti dalla passione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dall'8 al 12 marzo 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dall'8 al 12 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 8 marzo 2021

Alberto dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per lui sono appena iniziati. Raffaele riferirà a Diego l'esito del confronto con Don Giuseppe riguardo alla possibile società fra i due, e avrà anche modo di scoprire un lato inedito e più privato dell'artigiano.

Puntata in onda Martedì 9 marzo 2021

Rossella si affanna per riscrivere in tempo la sua tesi, inconsapevole che Ilaria stia cercando di minare sempre più la sua carriera universitaria. Patrizio e Clara si ritrovano, di nuovo, pericolosamente vicini. Ferri si convince che gli incidenti ai Cantieri non siano casuali e cercherà di capire chi stia sabotando di proposito il lavoro. Un'inaspettata apertura di Niko verso Susanna accende le speranze di Jimmy che i due possano tornare insieme.

Puntata in onda Mercoledì 10 marzo 2021

Patrizio non riesce a togliersi Clara dalla testa e questo lo porta a sentirsi tremendamente in colpa nei confronti di Rossella. Nel frattempo Roberto, sempre più convinto che qualcuno stia sabotando i Cantieri dall'interno, si impegna a trovare il responsabile degli incidenti.

Puntata in onda Giovedì 11 marzo 2021

Patrizio è pronto a prendersi le sue responsabilità per quanto avvenuto con Clara, che intanto si trova faccia a faccia con Alberto. Nel frattempo, mentre il complicato rapporto tra Roberto e Lara sembra essere arrivato a un punto di svolta, l'imprenditore propone a Franco un'offerta alquanto invitante. Dopo una brutta discussione con Bruno, Salvatore cerca conforto in Guido e Cotugno, ma la loro reazione si rivelerà inaspettata...

Puntata in onda Venerdì 12 marzo 2021

Dopo un duro faccia a faccia con Alberto, Clara è pronta a prendere una decisione importante. Intanto, anche per Patrizio è giunto il momento di capire cosa vuole e di fare delle scelte. Mentre qualcuno correrà in aiuto di Salvatore dopo che questi sembrerà perdere fiducia in se stesso, Franco, dopo aver ricevuto l'offerta di Roberto, è pronto a riaprire un capitolo della sua vita che credeva ormai chiuso.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.