Un Posto Al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021: Silvia, delusa da Michele, prende una decisione inaspettata!

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dall'8 al 12 febbraio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 8 febbraio 2021

Lara vuole vendicarsi al più presto di Luciana. Patrizio invece deve abituarsi ad avere Samuel come suo nuovo vicino. Intanto Nunzio sembra comportarsi stranamente e Franco, insospettito e preoccupato, cerca di capire cosa stia succedendo.

Puntata in onda Martedì 9 febbraio 2021

Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire il motivo che l'ha condotto a Napoli. Il ragazzo intanto stringe amicizia con il nuovo inquilino a Palazzo. Diego dà una mano nella gestione del Vulcano a Silvia. Ornella prende a cuore le aspirazioni di Diego e convince Raffaele a riaprire un discorso col figlio che sembrava chiuso.

Puntata in onda Mercoledì 10 febbraio 2021

Delusa dall'operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, Silvia prende una decisione inattesa. Sempre più in difficoltà, Nunzio realizza che se non risolverà in fretta le sue pendenze, a farne le spese potrebbe essere una persona a lui molto cara. Raffaele fa la sua spiazzante proposta imprenditoriale a Diego che si prende del tempo prima di rispondergli.

Puntata in onda Giovedì 11 febbraio 2021

Alle spalle di Franco, Nunzio cerca di racimolare il denaro necessario a tirarlo fuori dai guai. Nel frattempo, mentre tra Alberto e Clara si creano tensioni a causa di un evento al circolo, Thea continua a mentire per proteggere Emil. Intanto Michele tenta di convincere Chiara a non intervistare Silvia.

Puntata in onda Venerdì 12 febbraio 2021

Nonostante il parere contrario di Michele, Silvia ha accettato di sostenere l'intervista con Chiara, ma ci saranno delle conseguenze... Nel frattempo Cerruti cerca di fare pace con Bruno, mentre Serena spinge Clara a partecipare all'evento al circolo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.