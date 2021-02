Un Posto Al Sole Anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021: Clara e Patrizio pericolosamente vicini

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dall'1 al 5 marzo 2021.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dall'1 al 5 marzo 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dall'1 al 5 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021

Dopo aver scoperto cosa nasconde Nunzio, a Franco non resta che chiedere aiuto a Roberto Ferri. Nel frattempo, mentre il bacio scattato tra Patrizio e Clara inizia a causare delle ripercussioni, Niko subisce le pressioni di Jimmy riguardo il contattare Susanna.

Puntata in onda Martedì 2 marzo 2021

Franco è riuscito a risolvere i problemi finanziari di Nunzio e subito dopo decide di partire alla volta della Sicilia con il figlio. Una richiesta inaspettata potrebbe però sospendere il viaggio. Intanto, mentre Niko acconsente a contattare Susanna per chiederle di farsi intervistare da Jimmy, Salvo e Bice sembrano avere pareri discordanti riguardo la cena con Morgana.

Puntata in onda Mercoledì 3 marzo 2021

Mentre Franco è costretto a fare una scelta difficile, Rossella è pronta a presentare la prima bozza della tesi al professor Volpicelli, ma nulla andrà come previsto. Nel frattempo Guido e Mariella parlano della cena disastrosa tra Salvatore e Sarti.

Puntata in onda Giovedì 4 marzo 2021

Dopo l'ennesimo scontro con Alberto, Clara chiama Patrizio per ricevere un po' di conforto: i due si ritroveranno pericolosamente vicini. Mentre Franco è sollevato nel sapere che Nunzio è ormai fuori dai guai, Guido e Mariella cercano di arginare Bice. Purtroppo però il danno sembra ormai compiuto e Bruno inizia a trattare in malo modo Salvatore.

Puntata in onda Venerdì 5 marzo 2021

Patrizio è in crisi a causa del bacio con Clara. Come se non bastasse, Rossella sembra volersi riavvicinare a lui, causando ancora più dubbi al ragazzo. Nel frattempo Filippo, preoccupato per Roberto, tenta ancora una volta di metterlo in guardia su Lara. Proprio quest'ultima, nel mentre, prende un'indesiderata iniziativa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.