Un Posto Al Sole Anticipazioni dall'1 al 5 febbraio 2021: Giulia sa chi è l'aggressore di Silvia ma non può parlare!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dall'1 al 5 febbraio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dall'1 al 5 febbraio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dall'1 al 5 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

Giulia intuisce che il fratello di Thea è l'uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore ma Niko la inviterà a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con iniziative personali. Angela si domanda perché Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli.

Puntata in onda Martedì 2 febbraio 2021

Il coinvolgimento di Niko, in qualità di avvocato di Emil, fa riemergere in modo prepotente le tensioni tra Silvia e Michele. Patrizio e Vittorio decidono di tirare a sorte la permanenza nel seminterrato ignari che qualcun altro stia per sconvolgere i loro piani.

Puntata in onda Mercoledì 3 febbraio 2021

Silvia riceve un'inaspettata proposta che rischia di stressare ulteriormente il suo legame col marito, con cui vive di nuovo un momento di tensione. L'eccessiva intraprendenza lavorativa di Lara finisce per indispettire Roberto e non soltanto lui. Dinanzi all'ennesimo invito a casa di Bruno, sfumato all'ultimo istante, Bice sprona Salvatore a vederci chiaro.

Puntata in onda Giovedì 4 febbraio 2021

Mentre Roberto cerca un escamotage che possa sedare le tensioni venutesi a creare con gli operai dei Cantieri, Lara e Serena diventano molto unite. Nel frattempo Cerruti potrebbe essere finalmente vicino a scoprire il segreto di Sarti.

Puntata in onda Venerdì 5 febbraio 2021

Lara vuole vendicarsi al più presto di Luciana. Patrizio invece deve abituarsi ad avere Samuel come suo nuovo vicino. Intanto Nunzio sembra comportarsi stranamente e Franco, insospettito e preoccupato, cerca di capire cosa stia succedendo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.