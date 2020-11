Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2020: Entra in scena Barbara Filangieri

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 9 al 13 novembre 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 9 al 13 novembre 2020 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 9 al 13 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 9 novembre 2020

Mentre Serena si accinge a raggiungere Filippo a Tenerife, cresce il risentimento di Leonardo. Marina cerca di capire quale sia il legame tra Lara e Ferri. Bianca sembra mal sopportare la presenza di Irene in casa.

Puntata in onda Martedì 10 novembre 2020

Serena è pronta a partire con Irene per Tenerife quando un anomalo e sospetto inconveniente rischierà di fermarla. L'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia italiana di etnia rom sarà per Giulia l'occasione di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze. Mentre Clara è ormai prossima a dargli un figlio, Alberto affronterà il primo giorno di lavoro presso l'agenzia di Barbara Filangieri.

Puntata in onda Mercoledì 11 novembre 2020

Clara continua a dimostrargli il proprio amore ma Alberto sembra in procinto di iniziare una nuova vita che pare perfetta per lui. Serena apre finalmente gli occhi su Leonardo e, grazie all'aiuto delle amiche, affronta con successo le difficoltà che lui le ha creato. Silvia non riesce a superare lo shock per la rapina subita.

Puntata in onda Giovedì 12 novembre 2020

Giulia deve far fronte ad una protesta sempre più pericolosa. Rossella, durante lo stage in ospedale, ha a che fare con una paziente molto familiare. Niko riceve una chiamata da Beatrice, che gli ha procurato un colloquio allo studio legale Leone. Bice e Cotugno sembrano aver trascorso la serata insieme; nel frattempo Mariella deve fare i conti con Salvatore, che potrebbe scoprire il coinvolgimento dell’amica.

Puntata in onda Venerdì 13 novembre 2020

Tra Michele e Silvia il clima è teso, intanto Rossella dovrà fare i conti con una giornata molto difficile. Niko, dopo il suo colloquio di lavoro, si mostra assai distante da Leonardo: la loro amicizia è in pericolo? Bice continua a portare avanti la sua vendetta, ma a pagarne le conseguenze è Mariella che si rifà su Guido.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.