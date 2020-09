Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 7 all'11 settembre 2020: Saltano le nozze di Niko e Susanna?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 7 al 11 settembre su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 7 settembre 2020

Dopo quanto accaduto il giorno del matrimonio, è tempo di complicati confronti tra i famigliari di Niko e Susanna. Fabrizio nel frattempo torna dal suo viaggio in Russia con ottime notizie e una nuova strategia capace di risollevare le sorti dei cantieri e anche di Marina.

Puntata in onda Martedì 8 settembre 2020

Renato e Giulia si sentono impotenti per quanto accaduto con il figlio e non sanno come comportarsi con Niko. In cerca di un impiego, Diego si trova a confrontarsi con il mondo rider e, con l'aiuto di Michele e della Radio, ha un’idea brillante per fare qualche soldo. La relazione tra Viola ed Eugenio risente dell’ennesimo scossone.

Puntata in onda Mercoledì 9 settembre 2020

L'astio di Viola nei confronti di Eugenio non sembra placarsi e ormai la tensione si taglia con il coltello. Un imprevisto impedisce a Serena di assistere alla recita della figlia, ma Irene e Filippo riescono a trovare un modo per farle comunque assistere allo spettacolo e questo la rende molto felice…

Puntata in onda Giovedì 10 settembre 2020

Susanna prende una decisione difficile. Viola parla con Filippo, il quale le consiglia di stare attenta perché rischia di mandare all’aria il suo matrimonio. Serena ripensa nostalgica al passato con Filippo e Irene. Decisa a organizzare una bella vacanza per Lollo, Mariella deve fare i conti con le resistenze di Guido che non vuole assolutamente lasciare Napoli.

Puntata in onda Venerdì 11 settembre 2020

Scoperto della partenza di Viola, Eugenio cerca di parlarle ma lei è ancora tropo ferita e non se la sente di affrontare un nuovo scontro con il marito; a quel punto, Nicotera tenta in ogni modo di riconquistarla. Marina e Fabrizio, ospiti di un pranzo di lavoro, fanno un incontro inaspettato: Roberto Ferri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.