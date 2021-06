Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 7 all'11 giugno 2021: Marina riceve una visita inaspettata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 7 all'11 giugno 2021.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 7 all'11 giugno 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45. Giovedì 10 giugno 2021 la soap non andrà in onda.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 7 all'11 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 7 giugno 2021

Dopo aver seguito Lara, Ferri deve decidere come comportarsi riguardo a ciò che ha scoperto. Alberto cerca di intimidire Niko per mettere Clara con le spalle al muro. La lotta tra Renato e Raffaele si estende come una macchia d'olio, coinvolgendo altri inquilini del palazzo.

Puntata in onda Martedì 8 giugno 2021

Mentre Alberto si illude che la sua vita stia per ripartire, il legame tra Patrizio e Clara si fa sempre più forte. Ferri cerca di capire a che gioco stia giocando davvero Lara. Marina riceve una visita inattesa. Raffaele tira dalla sua parte il resto del condominio nella guerra contro Renato e il suo drone.

Puntata in onda Mercoledì 9 giugno 2021

Pietro, messo all'angolo dalla strategia difensiva di Marina e allarmato dai ricatti di Biagio, è costretto a subire le decisioni di Men'kov. Lara prenderà una sorprendente iniziativa. Malgrado avverta un forte trasporto per Patrizio, Clara frena il proprio istinto. Guido si ritroverà invece coinvolto nell'eterna sfida tra Raffaele e Renato.

Giovedì 10 giugno 2021 la Soap non va in onda

Puntata in onda Venerdì 11 giugno 2021

Fabrizio ha raggiunto Marina a Napoli e Pietro Abbate, spinto da Lara, cerca subito di portarlo dalla sua parte. Nel frattempo, la Martinelli continua a cercare di strappare informazioni da Roberto. Giancarlo tenta di avvicinarsi a Silvia, mentre Michele subisce le pressioni della sua situazione lavorativa. Intanto, Franco si preoccupa per un amico colto da un improvviso malessere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.