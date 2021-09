Un Posto al Sole Anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021: l'aggressore di Susanna è un abitante di Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 6 al 10 settembre 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 6 settembre 2021

Mentre Susanna lotta tra la vita e la morte, le indagini sulla sua aggressione sembrano condurre la polizia a Palazzo Palladini. Intanto, Franco cerca di risolvere una questione delicata, compito reso ancor più complicato dall'intuitività della piccola Bianca. Fabrizio gioisce per i risultati ottenuti dallo spot per il pastificio, ricevendo i complimenti di Marina. Purtroppo però, un nuovo ostacolo rappresentato dal web è pronto a rovinare la serenità del Rosato.

Puntata in onda Martedì 7 settembre 2021

Renato fa una confessione a Niko, che per quanto possa liberare il suo cuore da un grande peso, potrebbe anche metterlo in seri guai. Intanto Marina è preoccupata per Fabrizio, che non sta prendendo bene le critiche negative ricevute per il suo spot pubblicitario. Rossella invece vivrà una situazione spiacevole, ma qualcuno di inaspettato è pronto ad aiutarla...

Puntata in onda Mercoledì 8 settembre 2021

Rossella, spronata da Vittorio, trascorre una serata senza inibizioni, che potrebbe però mettere a rischio il suo futuro lavorativo. Renato confessa alla polizia di essersi imbattuto in Susanna la sera dell'incidente. Sebbene però l'uomo fornisca anche una motivazione alla sua omissione, questo non sarà abbastanza da impedire che un velo di sospetto cada su di lui.

Puntata in onda Giovedì 9 settembre 2021

Proseguono le indagini per scoprire il colpevole dell'aggressione ai danni di Susanna, le cui condizioni di salute non sembrano migliorare. Intanto, mentre Niko deve trovare un modo per spiegare a Jimmy cosa è successo, la vicinanza lavorativa di Filippo e Viviana mette seriamente in crisi Serena. Quest'ultima decide allora di sfogarsi con Marina...

Episodi in onda Venerdì 10 settembre 2021

Serena e Filippo stanno attraversando una crisi di un'intensità mai vista prima, soprattutto dopo la decisione del Sartori di riprendere Viviana a lavorare con lui. Nel frattempo, sembra certo che l'aggressore di Susanna sia un abitante di Palazzo Palladini. Intanto il piccolo Lollo finirà involontariamente per mettere Guido nei guai con Alberto Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.