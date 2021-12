Un Posto al Sole Anticipazioni dal 6 al 10 dicembre 2021: Il folle piano di Vittorio per liberarsi di Speranza!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 6 al 10 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 6 dicembre 2021

Vittorio incontra sempre maggiori difficoltà nel gestire Speranza, ormai innamorata persa, e decide di elaborare una strategia improbabile e stravagante. Chiara appare sempre più schiacciata dai sensi di colpa e Nunzio cerca di aiutarla a distrarsi. Fabrizio è particolarmente nervoso per il debutto commerciale delle "Marinelle".

Puntata in onda Martedì 7 dicembre 2021

Franco si preoccupa per il futuro di Nunzio al punto di arrivare allo scontro con il figlio, che è sempre più preso da Chiara. Sebbene tentata dalla proposta di Fabrizio, Marina continua a essere indecisa sul suo futuro lavorativo. Vittorio è sempre più convinto di portare avanti la sua folle impresa.

Puntata in onda Mercoledì 8 dicembre 2021

Già pressata dalla grande tensione con Silvia, Rossella farà un incontro alquanto sgradito. Merito del periodo natalizio e grazie ai suggerimenti di Chiara, Nunzio decide di riappacificarsi con Franco, ma non prima di strappargli una promessa. Intanto Patrizio cerca di dissuadere Samuel dal non accettare l'aiuto di Vittorio per sedurre Speranza.

Puntata in onda Giovedì 9 dicembre 2021

Mentre in casa Giordano ci si prepara al Natale, Patrizio è convinto che trascorrerà il 25 dicembre con Clara, ma la delusione è dietro l'angolo. La tensione tra Silvia e Rossella è alle stelle: la giovane non riesce proprio a perdonare il tradimento di sua madre. Raffaele vuole dare una lezione a Renato e per riuscire nel suo intento chiederà aiuto alla piccola scacchista prodigio di palazzo Palladini.

Episodi in onda Venerdì 10 dicembre 2021

Chiara, rosa dai sensi di colpa, potrebbe presto rivelare la verità su quanto successo la notte dell'incidente. Intanto, Clara cerca di temporeggiare con Patrizio mentre Rossella è decisa a trasferirsi insieme al padre lontano da Silvia. Michele riceve però una notizia che potrebbe rovinare i piani della ragazza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.