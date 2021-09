Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all'8 ottobre 2021: Serena riconquista Filippo ma Viviana…

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 4 all'8 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 4 ottobre 2021

I sospetti per l'aggressione a Susanna sembrano addensarsi sempre più sul suo ex fidanzato Pasquale. Il modo in cui Fabrizio reagisce alle difficoltà nella gestione del Pastificio non può essere più tollerato da Marina, che farà di tutto per pungolare una sua reazione adeguata e riportare un po' di serenità nella loro vita matrimoniale. Il battesimo di Federico sarà l'occasione per un nuovo confronto dall'epilogo imprevedibile tra Alberto e Clara.

Puntata in onda Martedì 5 ottobre 2021

Fabrizio sembra precipitare sempre più in un vortice autolesionistico, rischiando di compromettere tutto. Marina e Ferri si ritrovano più vicini che mai. Niko vivrà dei momenti di grande angoscia: riuscirà a salvarsi dalla minaccia che incombe su di lui? Sentendosi chiamata in causa, Ornella dà un'importante lezione di vita a Patrizio.

Puntata in onda Mercoledì 6 ottobre 2021

La cena a coppie per Michele e Silvia, organizzata da Guido e Mariella, non sembra portare affatto ai risultati sperati. Intanto, mentre l'alcolismo di Fabrizio si fa sempre più opprimente, Marina cerca di capire i suoi sentimenti per Roberto. Serena, invece, tenta di ricreare le situazioni che hanno portato Filippo ad innamorarsi di lei, nella speranza che questo possa far riaffiorare i ricordi del Sartori.

Puntata in onda Giovedì 7 ottobre 2021

Silvia vive momenti di grande difficoltà a causa di Giancarlo, e Michele sembra accorgersene, nutrendo sempre più sospetti nei confronti della moglie. Intanto, Viviana fa una nuova apparizione sconvolgendo l'equilibrio apparentemente ritrovato tra Filippo e Serena. Rossella, invece, cerca di concentrarsi il più possibile nel lavoro, ma la presenza di Riccardo si rivela un grande ostacolo.

Episodi in onda Venerdì 8 ottobre 2021

La crisi sentimentale di Silvia sembra non avere via d'uscita: la donna non riesce proprio a stare lontana da Giancarlo, ma Michele sta per fare una terribile scoperta. Filippo, dopo i bei momenti passati con Serena, decide di mettere in chiaro le cose con Viviana per correttezza. Nel frattempo, Patrizio insiste con Clara affinché sia lei ad occuparsi del battesimo del piccolo Federico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.