Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno 2021: Lara e Pietro uniti contro Roberto!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 31 maggio al 4 giugno 2021.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 31 maggio al 4 giugno 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 31 maggio 2021

Sconvolto da quanto appreso prima della partenza per Madrid, Vittorio cercherà un modo per superare la propria delusione. Ma nonostante Patrizio provi a consigliarlo per il meglio, potrebbe finire col ferire i sentimenti di qualcuno che non lo merita affatto. Roberto e Marina affrontano la crisi dei Cantieri. Franco proverà a rendere giustizia a Ernesto, ma la cosa potrebbe ritorcersi contro di lui. Raffaele intuisce preoccupato che Renato ha ordito un oscuro piano alle sue spalle.

Puntata in onda Martedì 1° giugno 2021

Quando ha ormai deciso di affidarsi alle indagini della polizia e dedicarsi alla famiglia, Franco finisce nel mirino di Biagio. Dopo l'incontro ravvicinato con Speranza, Vittorio prende una decisione inaspettata. Con la complicità di Jimmy e le sue nuove competenze tecnologiche e multimediali, Renato mette in atto il suo piano di spionaggio contro Raffaele.

Puntata in onda Mercoledì 2 giugno 2021

Pietro Abbate subisce le pressioni di Starace e Menkov, così cerca di velocizzare la conclusione delle trattative per ottenere il terreno dei Cantieri. Intanto Alberto non molla la presa su Clara: passerà a tutti i costi le vacanze con Federico. Raffaele, invece, decide di impegnarsi più che mai nel lavoro dopo aver capito che Renato sta tramando qualcosa.

Puntata in onda Giovedì 3 giugno 2021

Michele non fa che trascurare sempre di più Silvia, nonostante le sue esplicite richieste di attenzioni. Nel frattempo, Marina e Roberto sono una squadra vincente e i due lavorano senza sosta per salvare i loro amati Cantieri. Intanto, però, sembra che anche un altro legame si stia consolidando: quello tra Lara e Pietro.

Puntata in onda Venerdì 4 giugno 2021

Lara cerca di rubare informazioni a Roberto come richiestole da Pietro. Nel frattempo Silvia, amareggiata dal disinteresse di Michele nei suoi confronti, inizia a chiedersi quanto sia diventato importante per lei Giancarlo. Intanto Renato, grazie al drone del piccolo Jimmy, potrebbe essere finalmente sul punto di smascherare Raffaele!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.