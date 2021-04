Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021: Franco in crisi! Roberto fa una scelta drammatica...

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 3 al 7 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 3 maggio 2021

Ferri dovrà districarsi fra i suoi molteplici problemi. Franco correrà un serio rischio a causa delle indagini che sta conducendo privatamente. Mentre Samuel cercherà di conquistare Speranza, corteggiandola a suo modo, Vittorio farà di tutto per resistere al fascino della ragazza, e per sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni di Patrizio.

Puntata in onda Martedì 4 maggio 2021

La determinazione a ottenere giustizia porta Franco a pregiudicare il suo ménage familiare. Ferri incasserà un nuovo duro colpo nella gestione dei Cantieri. Patrizio e Vittorio litigano su chi di loro dovrà ripulire casa, ma quando sembreranno essersi rassegnati a rimboccarsi entrambi le maniche, scopriranno che qualcuno ha fatto loro una sorpresa.

Puntata in onda Mercoledì 5 maggio 2021

Dopo il momento di sconforto, Ferri va avanti per la sua strada, prendendo una decisione che potrebbe cambiare drasticamente il destino degli operai e dei Cantieri, mentre Franco cercherà di risolvere le tensioni in famiglia. Tornata dalla vacanza con Michele, Silvia si confida con Guido sulla sua situazione sentimentale mentre Patrizio e Vittorio si interrogano su chi sia stato a mettere ordine in casa loro.

Puntata in onda Giovedì 6 maggio 2021

Mentre Roberto mette in atto una soluzione disperata per salvare i Cantieri, anche Alberto inizia a temere per le sorti dell'azienda: una profonda riflessione avrà delle ripercussioni inaspettate su di lui. Nel frattempo, Silvia viene accolta calorosamente al Vulcano da un cliente abituale, che a quanto pare ha sentito molto la sua mancanza. Michele, invece, riceve una terribile notizia.

Puntata in onda Venerdì 7 maggio 2021

Roberto continua a portare avanti il suo piano per arginare la crisi dei Cantieri, ma Franco si ribella all'idea che a pagare per quanto sta accadendo siano i fidati operai. Intanto, mentre Alberto è colto da una profonda crisi, Guido decide di agire dopo l'ennesima lamentela di Salvatore riguardo la sua situazione sentimentale.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.