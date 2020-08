Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 agosto: Serena e Filippo dubitano della loro scelta!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna con le Puntate Inedite. Ecco Anticipazioni e Trame della Soap per le Puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 3 al 7 agosto su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 3 al 7 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 3 agosto 2020

Niko sembra improvvisamente realizzare che la sua futura moglie non è così convinta del passo che si stanno accingendo a fare. Mentre Marina si dedica al lavoro in modo ossessivo per dimostrare di essere all'altezza del ruolo di Ad dei cantieri, Fabrizio trova la chiave giusta per starle vicino. Guido e Mariella, ormai marito e moglie, stanno per vivere la loro prima notte di nozze quando ricevono una visita inaspettata.

Puntata in onda Martedì 4 agosto 2020

Malgrado appaia ancora turbata da Eugenio, Susanna si sforza di rassicurare Niko. Mariella e Guido accetteranno di aiutare Massaro a riconquistare Bice?

Puntata in onda Mercoledì 5 agosto 2020

Guido e Mariella, loro malgrado, cercheranno di far riappacificare Sergio e Bice, indirizzando la rabbia della donna verso una terza persona. Franco cancella inavvertitamente la registrazione del programma di Giulia, che reagisce molto contrariata, sempre più dipendente dalla trash TV.

Episodio in onda Giovedì 6 agosto 2020

Alberto ha uno faccia a faccia con Patrizio, che ha delle mire su Clara. Serena ripensa al passato felice con il marito, intanto Filippo sta per trascorrere qualche giorno insieme alla piccola Irene. Stanca di vedere Rossella e Michele non muovere un dito in casa, Silvia cerca a modo suo di ottenere una maggiore collaborazione.

Episodio in onda Venerdì 7 agosto 2020

Irene inizia a risentire della separazione dei genitori, ma anche gli stessi Filippo e Serena non sembrano più così certi della loro scelta. Patrizio sceglie di confidarsi con la persona meno adatta. Grazie ad un’intuizione, Susanna fornisce ad Eugenio un aiuto fondamentale per le sue indagini. Alberto sotto pressione a causa di Nicotera, scopre che anche il magistrato ha un punto debole!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.