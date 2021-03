Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021: Alberto e Clara al capolinea

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 29 marzo 2021

Accolto calorosamente a palazzo Palladini e a casa dalla moglie e dalla figlia, Filippo sembra godersi il momento di ritrovata quotidianità. Sotto lo sguardo perplesso di Renato e Giulia, il rapporto di collaborazione tra Ferri e Franco diventa sempre più forte. Il dirompente arrivo di Bice a casa di Cotugno provocherà nuovo scompiglio nella vita di Salvatore ma aprirà gli occhi di Mariella sul valore dell'amicizia.

Puntata in onda Martedì 30 marzo 2021

Filippo racconta ogni cosa a Serena che, pur facendo fatica a contenere l'emozione, lo sostiene spingendolo a partire per Milano. Franco continua a indagare sul misterioso sabotatore. Dopo il pranzo fallimentare a casa di Cotugno, Mariella si riappacifica con Bice a un prezzo abbastanza doloroso, mentre Cerruti affronta Sarti.

Puntata in onda Mercoledì 31 marzo 2021

Roberto considera di chiedere aiuto a Marina per far fronte ai problemi dei Cantieri, ma la Giordano non sembra volervi più avere a che fare. Nel frattempo, Filippo e Serena partono alla volta di Milano dopo aver lasciato Irene alle cure di Giulia e Bianca. Nel frattempo, l'imminente compleanno di Clara potrebbe rivelarsi una buona opportunità per risolvere i problemi della donna con Alberto, ma qualcuno è pronto a mettersi in mezzo per impedire che ciò accada.

Puntata in onda Giovedì 1° aprile 2021

Mentre Niko si troverà a dare fondo a tutta la sua pazienza a causa dell'arrivo di Bianca, Jimmy e Irene nello studio, Clara riceve una terribile notizia che la getta nella depressione più totale. Nel frattempo, mentre Barbara spinge Alberto a chiudere definitivamente i ponti con Clara, Silvia è felice di passare la Pasqua insieme a Michele. Purtroppo però il destino sembra esserle avverso: il Saviani riceve infatti un'importante proposta di lavoro a ridosso della partenza.

Puntata in onda Venerdì 2 aprile 2021

Poco prima di partire per Indica, Michele fa una sorpresa a Silvia mentre Filippo e Serena rientrano a Napoli dopo aver ottenuto un secondo parere medico a Milano. Nel frattempo Clara, dopo essersi schiarita le idee, prende finalmente una decisione riguardo il destino della sua relazione con Alberto.

