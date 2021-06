Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 28 giugno al 2 luglio 2021.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 28 giugno al 2 luglio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 giugno 2021

Guido e Mariella proveranno a far riavvicinare Michele a Silvia, ma le cose potrebbero non andare come sperato. Filippo farà i conti con la difficile decisione riguardo al delicato intervento chirurgico al quale dovrebbe sottoporsi, cercando di non far preoccupare le persone a cui tiene di più, ma il timore che qualcosa possa andare male sembra attanagliare intimamente tutta la famiglia.

Puntata in onda Martedì 29 giugno 2021

Mariella e Guido sono sempre più consapevoli di quanto il matrimonio di Michele e Silvia sia in pericolo, e la Graziani sembra già pentita di essersi spinta troppo in là. Marina continua a trascurare la propria famiglia per occuparsi dei Cantieri e consentire a Roberto di stare vicino al figlio. Filippo e Serena cercano di rassicurare Irene sulle sorti del papà. Alberto torna alla carica con Samuele per riavere la casa ma, dopo un'ulteriore umiliazione subita da Barbara, prenderà una decisione inaspettata.

Puntata in onda Mercoledì 30 giugno 2021

Rossella torna a Napoli e questo sembra riportare un po' di tranquillità nella vita di Silvia. Intanto Alberto, arrabbiato con Samuel e bisognoso di denaro, chiede a Niko assistenza legale. Nel frattempo Jimmy, desideroso di completare il suo album di figurine, si lascia coinvolgere da Camillo in un'avventura alla ricerca dei pezzi mancanti.

Puntata in onda Giovedì 1° luglio 2021

Rossella è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita mentre per Silvia è giunto il momento di prendere una decisione che potrebbe stravolgere i suoi equilibri per sempre. Filippo invece è sempre più vicino al giorno del suo intervento e così decide di concedersi una piccola follia. Nel frattempo Jimmy e Camillo si ritrovano ad affrontare una bulletta impertinente.

Episodio in onda Venerdì 2 luglio 2021

Filippo si prepara a sottoporsi all'intervento, ma non è solo: la sua famiglia e i suoi amici sono tutti lì ad appoggiarlo. Intanto, mentre Rossella sostiene il suo ultimo esame all'Università, Patrizio affronta le conseguenze del ritorno dell'ex. Nel frattempo Silvia vive sentimenti contrastanti: da un lato prova grande gioia per i successi della figlia, dall'altro non riesce a scrollarsi di dosso l'agitazione dovuta a quanto accaduto tra lei Giancarlo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.