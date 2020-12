Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021: Marina vicina a scoprire l'inganno di Roberto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45. Ricordiamo che giovedì 31 dicembre 2020 la Soap non andrà in onda, recuperando l'appuntamento venerdì 1° gennaio 2021 con una doppia puntata.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 dicembre 2020

Dopo la fine della sua storia con Serena, Leonardo sembra essersi lasciato andare ed ora cerca nuovamente l'aiuto della ragazza. Ferri si insedia a capo dei Cantieri e sfrutta Lara per far sì che Marina non sospetti nulla delle sue macchinazioni. Con l'aiuto di Raffaele, Michele decide di fare un servizio radio sull'arte presepiale campana. Silvia deve decidere come riorganizzare il Caffè Vulcano dopo la partenza di Cristina.

Puntata in onda Martedì 29 dicembre 2020

Mentre Roberto cerca di accreditarsi quanto più è possibile con gli operai e con Marina, Lara non gradisce il riavvicinamento fra i due e sembra tramare qualcosa. Preoccupata per la sua sorte, Serena finisce col cedere a una richiesta di Leonardo. Mentre Silvia sembra scettica sul futuro di Diego al Vulcano, Raffaele riceve una notizia che gli provoca un grande dispiacere.

Puntata in onda Mercoledì 30 dicembre 2020

Deciso ad organizzare un mega-veglione di Capodanno, Vittorio, nonostante la resistenza di Alex e le preoccupazioni dei condomini, sembra determinato ad andare fino in fondo, riuscirà nel suo intento? Dispiaciuta nel vedere Bianca triste per la lontananza dai genitori, Giulia decide di parlare con Franco e Angela.

Puntata in onda Venerdì 1° gennaio 2021

Il piano di Roberto, che ha consentito al Ferri di appropriarsi dei Cantieri, sta per essere scoperto. Questo avvenimento avrà però delle conseguenze terribili per Marina e Fabrizio. Intanto Vittorio sta organizzando una festa di Capodanno destinata - secondo lui - a rimanere negli annali di Palazzo Palladini. Renato deve invece liberarsi al più presto dei fuochi d’artificio troppo rumorosi che ha comprato e cerca così di cederli a Raffaele.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.