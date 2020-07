Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Guido e Mariella finalmente sposi!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna con le Puntate Inedite. Ecco Anticipazioni e Trame della Soap per le Puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 27 al 31 luglio su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 27 al 31 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 27 luglio 2020

Mentre la caccia a Tregara prosegue, la confidenza fra Susanna ed Eugenio cresce e qualcuno potrebbe sospettare che nasconda qualcosa di più. Rossella e Silvia, sotto pressione per motivi diversi, entreranno in rotta di collisione e la madre avrà modo di riflettere su molte cose. Proprio quando tutti gli ostacoli per le nozze fra Guido e Mariella sembrano essere superati, all'orizzonte si profilerà una nuova, insidiosa minaccia.

Puntata in onda Martedì 28 luglio 2020

Marina rifletterà sul proprio futuro ai Cantieri, indecisa se assecondare l'invito di Fabrizio o il monito di Ferri. Filippo, messo in crisi dalle parole del padre, avrà con Serena un intenso ed emozionante confronto che andrà ben oltre la messa in discussione del futuro strategico della società di chartering. Sebbene Susanna si sforzi di reprimere i sentimenti che la turbano sempre più, Alberto sembra deciso a sfruttare a proprio favore la casuale scoperta di una clandestina e sospetta complicità.

Puntata in onda Mercoledì 29 luglio 2020

Filippo e Serena sembrano sempre più lontani, Roberto affronta Marina in un faccia a faccia ricco di colpi di scena. Dopo aver insistito per far riappiccicare Renato e Susanna, Giulia cerca rifugio in programmi televisivi di basso livello. Alberto cerca di individuare il punto debole di Nicotera.

Episodio in onda Giovedì 30 luglio 2020

Per Guido e Mariella è finalmente il giorno delle nozze, ma qualcosa va storto. Eugenio mette ancora il lavoro davanti a tutto e Viola sembra soffrire molto per la distanza tra lei e suo marito. Esplode una nuova discussione tra Roberto e Marina; quest’ultima sembra ora decisa ad andare avanti per la sua strada.

Episodio in onda Venerdì 31 luglio 2020

La vendetta di Bice su Patty e Sergio si consuma inesorabile. E' il giorno del matrimonio di Guido e Mariella, che viene festeggiato da amici e parenti. Susanna ed Eugenio hanno un faccia faccia delicato e dall’esito imprevisto. Supportata da Ornella, Rossella deve affrontare un esame in apparenza semplice; qualcosa però potrebbe non andare come sperato…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.