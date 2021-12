Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 30 dicembre 2021: Rossella e Patrizio pericolosamente vicini!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 27 al 30 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 27 dicembre 2021

Come saranno andate le cose fra Rossella e Riccardo a Bolzano? L'allegra serenità familiare di Franco, Angela e Bianca potrebbe essere minata da un imprevisto. Raffaele e Niko sono inteneriti da Jimmy che non vede l'ora di rivedere Cristina. Ferri coronerà il suo tenero sogno d'amore?

Puntata in onda Martedì 28 dicembre 2021

Reduci dai fallimenti delle proprie storie sentimentali, e complice una bottiglia di vino di troppo, Patrizio e Rossella si ritrovano a vivere un momento di inaspettata vicinanza. Franco e Angela sono sempre più distanti sulla questione del lavoro della donna. Malgrado le resistenze di Guido, Mariella vuole organizzare un Capodanno indimenticabile.

Puntata in onda Mercoledì 29 dicembre 2021

La crisi di Rossella con Crovi e la contemporanea separazione di Patrizio da Clara spingono i due ex fidanzati a riflettere sulla propria vita sentimentale indulgendo in un pizzico di nostalgia. Malgrado si sforzi di compiacere Roberto, Lara non sembra riuscire a scalzare Marina. Col contributo involontario di Renato, Franco rivaluta la propria posizione nei confronti delle esigenze lavorative di Angela.

Puntata in onda Giovedì 30 dicembre 2021

Proprio quando Marina e Fabrizio sembravano essere riusciti a riportare la serenità nel loro rapporto, una notizia riguardante il Pastificio potrebbe rivelarsi la rovina del loro idillio. Mentre Patrizio non riesce ancora a superare quanto successo con Clara, Alberto fa a Niko una richiesta che coinvolge l'ex e Federico. Nel frattempo Irene incontra di nuovo Camillo e Filippo la aiuterà a trovare il coraggio per affrontare i suoi timori.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.