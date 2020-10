Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2020: Niko dice addio allo studio Navarra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 26 al 30 ottobre 2020.

Puntata in onda Lunedì 26 ottobre 2020

Angela regala a Clara i vecchi vestitini di Jimmy per il bambino in arrivo ma la reazione di Alberto è tutt'altro che positiva. Giulia riconosce la voce del truffatore, sembra che ormai il suo incubo sia finito, ma un'ombra di tristezza continua a offuscare la sua serenità. Bice persevera nel suo piano di conquistare Michele, ma non ha ancora fatto i conti con Silvia.

Puntata in onda Martedì 27 ottobre 2020

Niko si trova sempre più vicino a Leonardo che non sembra avere una buona influenza su di lui. Preoccupata che Alberto faccia soffrire Clara, Angela si chiede come possa aiutarla. Intanto Giulia si appresta a ricevere una notizia che aspettava da tanto. Michele, invece, si troverà ad essere "conteso" tra Bice e Silvia.

Puntata in onda Mercoledì 28 ottobre 2020

Niko continua a trascurare il lavoro, Serena e Filippo sembrano finalmente sul punto di riconciliarsi quando un a notizia improvvisa rischia di stravolgere il loro ritrovato equilibrio. Seguendo il consiglio di Angela, Clara comunica al compagno l'intenzione di tornare a vivere a casa propria. Decisa a vendicarsi del marito fedifrago, Bice inizia a corteggiare il malcapitato Cotugno.

Puntata in onda Giovedì 29 ottobre 2020

Niko, incapace di gestire la sua situazione, prende una decisione estrema che potrebbe avere gravi conseguenze sul futuro. Clara ha deciso di lasciare casa di Alberto; quest’ultimo intanto riceve una telefonata che potrebbe rivelarsi promettente.

Puntata in onda Venerdì 30 ottobre 2020

Rossella ha un faccia a faccia con Ilaria. Silvia e Michele partono per Indica, ma un imprevisto li attende lungo la strada. Di rientro dalla Sardegna, Marina e Fabrizio si troveranno a farei conti con una inaspettata scoperta. Deciso a lasciare per sempre lo studio Navarra, Niko incontra però la ferma opposizione del padre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.