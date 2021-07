Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021: Guido nel panico! Roberto e Filippo sono in pericolo

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 26 al 30 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 26 luglio 2021

Filippo faticherà a trovare un po' di serenità, Roberto sarà sotto pressione per lo stato d'animo del figlio e per la probabile partenza di Marina. Silvia farà chiarezza nei suoi sentimenti per decidere se sia il momento di parlare con Michele e capire se la loro storia d'amore sia giunta o meno al capolinea.

Puntata in onda Martedì 27 luglio 2021

Serena prende dolorosamente coscienza della distanza di Filippo dalla sua vita e quella di Irene. Insospettita dal comportamento di Fabrizio, Marina si accinge a scoprire i suoi problemi al pastificio. Malridotto da due balordi, Pietro Abbate sembra un uomo finito quando qualcosa sembra riaccendere la sua sete di vendetta. Ornella e Raffaele si confrontano sul differente approccio alla vita dei figli.

Puntata in onda Mercoledì 28 luglio 2021

Fabrizio, ignorando i suggerimenti di Marina, è convinto che la propria strategia imprenditoriale gli permetterà di risollevare il pastificio dalla crisi in cui si trova. Ferri e Filippo si ritroveranno ad affrontare una grave emergenza. Incoraggiato da un'iniziativa autonoma di Clara, Patrizio rompe gli indugi e prende una decisione significativa per il futuro del loro rapporto.

Puntata in onda Giovedì 29 luglio 2021

Raffaele e Franco soccorrono Guido dopo che il vigile ha subito un'aggressione. Poco dopo, con grande sgomento, il Del Bue scopre che la sua pistola d'ordinanza non è più con lui! Nel frattempo, Roberto e Filippo affrontano un momento disperato...

Episodio in onda Venerdì 30 luglio 2021

Speranza è alle strette: è il momento di fare una scelta tra Vittorio e Samuel! Chi sceglierà? Intanto, Niko e Susanna hanno l'opportunità di passare del tempo insieme da soli grazie alla chiusura dello studio per le vacanze estive. Filippo, invece, sembra voler tentare una nuova strada per ritrovare i suoi ricordi perduti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.