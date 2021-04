Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021: Roberto indagato dalla Polizia! E' un dramma...

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 26 al 30 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 26 aprile 2021

Franco espone a Ferri la sua scoperta ai cantieri ed è pronto ad andare alla polizia. Complice l'ascensore guasto, Patrizio e Clara ritrovano per un attimo la loro complicità. Vittorio tradisce il suo interesse per Speranza: come può difendersi da tanta bellezza?

Puntata in onda Martedì 27 aprile 2021

Alberto cerca di accorciare le distanze con Clara, lei sembra ormai determinata a far valere i suoi diritti e andare avanti con la sua vita. Messa davanti all'evidenza, Mariella aprirà gli occhi sull'avvenenza di Speranza ma prenderà comunque un abbaglio.

Puntata in onda Mercoledì 28 aprile 2021

La denuncia contro i Cantieri mette in pausa la produzione e dà una brusca sterzata alle indagini per trovare il colpevole dei sabotaggi. Silvia è sempre più preoccupata per Michele, in crisi a causa del lavoro. Renato invece sta rientrando a Napoli con il piccolo Jimmy. Il Poggi è però molto stupito e rammaricato per la mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte di Giulia, Raffaele e Niko.

Puntata in onda Giovedì 29 aprile 2021

È un momento molto difficile per Franco, Roberto e i Cantieri. Non solo Pietro Abbate ha umiliato il Ferri di fronte a un cliente, ma la polizia continua a fare capolino in azienda mettendo tutti in agitazione. Come se non bastasse, il Ferri e il Boschi vengono convocati in centrale, complicando ancor di più la situazione. Nel frattempo, mentre Silvia incontra un nuovo cliente, Guido va a trovare Michele per spronarlo a riprendere in mano le redini della sua vita. Intanto, Jimmy racconta con entusiasmo del suo viaggio a Berlino a Giulia e Niko. Renato, invece, tenta di risolvere un problema creatosi con i loro bagagli senza però farsi notare da Raffaele.

Puntata in onda Venerdì 30 aprile 2021

Mentre Lara tenta di supportare e confortare Roberto, Franco continua le sue indagini su Pietro Abbate. Patrizio invece continua a cercare di fare chiarezza nel suo cuore mentre Renato riesce a recuperare il suo bagaglio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.