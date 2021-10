Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 ottobre 2021: Serena dà alla luce Beatrice. Filippo comincia a ricordare!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 25 al 29 ottobre 2021.

Puntata in onda Lunedì 25 ottobre 2021

Dopo un tempestivo soccorso di Ferri e Marina, anche Filippo raggiunge Serena in ospedale, ormai sul punto di partorire, ma le cose sembrano mettersi per il verso sbagliato. Rossella passa una bella giornata insieme a Riccardo che fa di tutto per alleggerirle il morale, ma al suo rientro a casa sarà inevitabile il confronto con Silvia.

Puntata in onda Martedì 26 ottobre 2021

Marina non sembra riuscire a tirare su di morale Fabrizio che vive con un profondo senso di colpa le decisioni prese per salvare il pastificio. Travolto dalla gioia per la nascita della figlia, Filippo sembra aver capito finalmente quale sia il suo posto mentre dalla sua memoria riaffiora un ricordo che credeva perduto. La scoperta del tradimento della madre si ripercuote sull'umore di Rossella che vivrà un momento di difficoltà sul lavoro. E mentre Silvia, in crisi, tiene a distanza Giancarlo, Michele sta per rientrare a Napoli.

Puntata in onda Mercoledì 27 ottobre 2021

Spinta da Rossella, Silvia affronta finalmente la spinosa questione della propria infedeltà. Filippo intravede la possibilità di recuperare la memoria. Fabrizio continua a scaricare la propria frustrazione contro Marina che manifesta crescenti segnali di insofferenza nei suoi confronti. Sebbene Clara non lo incoraggi, Alberto spera che il corso per il battesimo di Federico li riavvicini.

Puntata in onda Giovedì 28 ottobre 2021

Nonostante le difficoltà, Susanna si sta lentamente riprendendo, ma purtroppo non sembra riuscire a ricordare il volto del suo aggressore. Intanto, Rossella e Riccardo sono sempre più legati, mentre Silvia e Michele arrivano a un bivio decisivo. Per la Graziani è infatti arrivato il momento di decidere se salvare il suo matrimonio o lasciare Michele per Giancarlo.

Episodi in onda Venerdì 29 ottobre 2021

Tutti possono tirare un sospiro di sollievo quando Renato viene finalmente cancellato dalla lista dei sospettati. Purtroppo però, con Mattia in libertà, potrebbe esserci presto un'altra vittima. Nel frattempo, Alberto continua a provocare Patrizio quando ne ha l'occasione, mentre Guido e Mariella cercano di far cambiare idea a Speranza: la ragazza vuole annullare la sua iscrizione a Veterinaria.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.