Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 agosto: Clara KO!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020.

Vediamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 24 al 28 agosto su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 24 al 28 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 24 agosto 2020

Clara rischia di mettersi nei guai. La ragazza è in pena per Alberto e per l'assenza - ormai da giorni - di sua madre Nunzia. Giulia e Angela cercheranno di calmarla e di darle supporto dopo le novità che hanno sconvolto la sua vita. Tra Roberto e Marina i rapporti sono migliorati e la Giordano approfitta del momento per chiedere un favore al suo ex compagno. Ferri però si dimostrerà ancora risentito nei suoi confronti. Rossella rischia di non sostenere l'esame ma l'intervento di Patrizio potrebbe risolvere la situazione.

Puntata in onda Martedì 25 agosto 2020

Viola continua a pensare al segreto di Eugenio e Susanna e ne è costantamente turbata. Clara continua a scoprire terribili verità sul suo passato e cercherà nuovamente l'appoggio di Giulia e Angela. Filippo, dopo aver scoperto il passato scabroso di Leonardo, ha deciso di procedere con la separazione giudiziale. Si prevedono forti ripercussioni su Serena e sulle altre persone coinvolte... ma in quale misura? Cotugno vuole riconquistare Dolly e si misura con Franco in una sfida indimenticabile.

Puntata in onda Mercoledì 26 agosto 2020

Eugenio non molla la presa su Tregara e organizza un nuovo blitz contro il boss. Clara intanto cerca di incontrare l'unica persona in grado di darle un minimo conforto, in questo momento davvero difficile per lei. La scelta di Filippo porterà lui e Serena ad affrontare una dura battaglia legale, dai risvolti ancora indefiniti. Cotugno fallisce nel suo tentativo di conquistare Dolly ma rivela di avere delle doti inaspettate.

Puntata in onda Giovedì 27 agosto 2020

Clara continua a stare dietro ad Alberto e Angela e Giulia, preoccupate, tentano di farle aprire gli occhi. Tregara intanto vuole rivedere sua figlia un'ultima volta ma questo suo desiderio potrebbe costargli molto caro. Tra Filippo e Serena è guerra aperta mentre Viola continua a non perdonare Eugenio e dice di non voler avere nulla a che fare con lui. Neanche l'intervento di Raffaele e Ornella serve a calmare gli animi.

Puntata in onda Venerdì 28 agosto 2020

Angela mette sotto pressione Viola, che continua a trattare male Eugenio e a non dargli alcuna possibilità di rimediare. Rossella e Patrizio finiscono per trovarsi in una strana e pericolosa situazione, che potrebbe rivelarsi però cruciale. Fabrizio deve partire per la Russia mentre Marina e Roberto si sfidano come due provetti schermidori. Cotugno dimostra ancora una volta di essere molto tirchio e indispone Guido che però non conosce il segreto che il suo strambo collega nasconde.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.