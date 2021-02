Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021: Nunzio costretto a un folle gesto...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 22 al 26 febbraio 2021.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 22 al 26 febbraio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal dal 22 al 26 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 22 febbraio 2021

Mentre Niko fa il possibile per portare alla luce la verità sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, Michele farà una scoperta che rimette tutto in discussione. Guido e Mariella tornano a casa, convinti di godersi la tranquillità del palazzo, ma scopriranno che li attendono diverse sorprese.

Puntata in onda Martedì 23 febbraio 2021

Deciso a far emergere la verità sull'innocenza di Emil, Michele andrà a parlare con Torre consapevole che le sorti del ragazzo dipendano da Silvia. Deciso a partecipare alla partita di poker, Nunzio sarà costretto a mentire a Franco. Preoccupato per la cena con la famiglia di Bruno, Sasà farà una proposta indecente a Mariella ma il ciclone Bice è sempre in agguato.

Puntata in onda Mercoledì 23 febbraio 2021

Mentre la crisi tra Silvia e Michele si fa sempre più grave, Franco è pronto a partire per Venezia. Roberto, intanto, sembra aver trovato la giusta soluzione per sedare le proteste degli operai dei Cantieri. Riuscirà a placare i tumulti?

Puntata in onda Giovedì 24 febbraio 2021

Preoccupato per le sorti della madre, Nunzio è pronto a compiere un gesto incauto pure di racimolare i soldi che lo tireranno fuori dai problemi per sempre. Nel frattempo, mentre Emil viene scarcerato, Michele è sul punto di prendere una decisione che potrebbe costargli la sua relazione con Silvia. Clara è invece al settimo cielo e non vede l'ora che arrivi il giorno delle nozze, ma la sua felicità viene meno quando vede nuovamente Barbara vicina ad Alberto.

Puntata in onda Venerdì 25 febbraio 2021

Alberto si trova tra due fuochi: Clara proprio non sopporta la presenza di Barbara nella vita del Palladini e il loro rapporto diventa di giorno in giorno più conflittuale. Nel frattempo, Nunzio è vicino a recuperare il danaro che gli serve per far fronte ai suoi problemi, ma per riuscirci dovrà compiere una mossa azzardata...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.