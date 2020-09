Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2020: Una strana sensazione turba Serena...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 21 al 25 settembre 2020.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 21 al 25 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 21 settembre 2020

Giulia ha ricevuto una chiamata da Marcello e ora non sa se sporgere denuncia o meno. La Poggi è molto combattuta e in cuor suo si chiede se davvero i truffatori pagheranno per il male che hanno fatto o se rimarranno invece impuniti. Intanto l'esito dell'udienza per la separazione giudiziale ha dei forti contraccolpi sia su Serena, uscita sconfitta, sia su Filippo. Intanto Cotugno, con Guido ignaro di tutto, incontra la sua nuova possibile locataria. Questa si rivela essere Cinzia Maiori!

Puntata in onda Martedì 22 settembre 2020

Serena è costretta a rispettare il provvedimento del giudice e distrutta da quanto successo, è pronta a compiere un passo molto doloroso. Intanto Giulia si augura che l'uomo che l'ha truffata, paghi per le sue colpe. La Poggi ha scoperto che Marcello si chiama in realtà Marco Modica e proprio questi si presenta in commissariato per dare la propria versione dei fatti. Cinzia capisce subito di aver trovato in Cotugno, una gallina dalle uova d'oro e attirata dalla sua ricchezza, cerca di circuire il vigile.

Puntata in onda Mercoledì 23 settembre 2020

Giulia dà il proprio sostegno a Serena ma nonostante questo la Cirillo è sempre più stressata dalle vicende legate alla sua traumatica separazione. Diego intanto comincia a raccogliere le testimonianze dei rider della città, per consegnarle a Michele. I due hanno in mente un nuovo progetto per la radio. Patrizio, in asia da prestazione, costringe il povero Samuel a estenuanti ore di lavoro extra ma Max Peluso potrebbe avere in mente una spiacevole sorpresa per lo chef.

Puntata in onda Giovedì 24 settembre 2020

Marina e Lara hanno avuto un duro confronto e ora la Giordano è molto combattuta: portare avanti la commessa del magnate russo o mollare tutto e dare retta al suo istinto e ai suoi timori per il rischio dell'impresa. Leonardo non molla la presa su Serena ma la Cirillo intende capire se una sua sensazione sia o meno giusta. Patrizio ha ricevuto una sonora delusione da Max Peluso e fatica a riprendersi. C'è da capire se il giovane chef riuscirà o meno a mettere da parte l'orgoglio e a comprendere che il vero successo è sempre e comunque il gioco di squadra.

Puntata in onda Venerdì 25 settembre 2020

Marina insieme a Fabrizio e a Roberto devono decidere come muoversi in merito alle richeste del magnate russo. Attenzione però, un colpo di scena è alle porte! Serena ha appena ricevuto il responso del test e svela a Giulia i suoi sentimenti. strong>Leonardo cerca ancora di avere un confronto con lei. Renato invece è molto preoccupato per Niko e in effetti ne ha ben donde. Il ragazzo riceverà infatti un notizia improvvisa, che lo turberà ancora di più.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.