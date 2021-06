Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 giugno 2021: Filippo colto di nuovo da un malore. E' grave!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 21 al 25 giugno 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 21 al 25 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 21 giugno 2021

Mentre Roberto insinua il dubbio in Marina che solo restando a Napoli lei possa essere davvero felice, Lara torna da Ferri e gli rivolge un appello molto sentito. I rapporti tra Clara e Patrizio si fanno sempre più stretti. Tra Samuel e Speranza intanto, le cose sembrano mettersi per il meglio ma il ritorno a Napoli di Vittorio rischia di compromettere la bella intesa tra i due.

Puntata in onda Martedì 22 giugno 2021

Raffaele e Ornella continuano a preoccuparsi per la situazione sentimentale del figlio, Patrizio e Clara stavolta sembrano pronti a un rapporto più serio nonostante la presenza di Alberto nella vita della ragazza continui a essere un problema. Deciso a scaricare definitivamente Lara, Roberto continua a sperare di riuscire a trattenere Marina a Napoli, ma lei sembra avere intenzioni diverse. Proprio quando Speranza sembrerà sciogliersi nei confronti di Samuel, il ritorno di Vittorio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Puntata in onda Mercoledì 23 giugno 2021

Le precarie condizioni di salute di Filippo tornano a scuotere la serenità della sua famiglia. Patrizio e Clara iniziano a vivere la loro storia segreta, Alberto, frustrato dalla mancanza di un lavoro e di una casa, ha un duro scontro con Roberto. Deciso a sottrarsi a Speranza per non rischiare di ritrovarsi invischiato in una nuova relazione, Vittorio viene pressato da Chiara per un lavoro che ha dimenticato di svolgere. La "guerra aerea" tra Renato e Raffaele comincia ad esasperare gli altri condomini.

Puntata in onda Giovedì 24 giugno 2021

Una nuova proposta di Giancarlo mette ancora più in crisi Silvia, mentre Michele tenta di aiutare Vittorio a risolvere il problema creato dal Del Bue in radio. Intanto, mentre Guido fa una scoperta inaspettata, Renato e Raffaele si trovano di fronte una brutta sorpresa. Filippo invece preoccupa tutti dopo essere stato colto da un malore improvviso.

Episodio in onda Venerdì 25 giugno 2021

Dopo il suo ultimo malore, Filippo si trova costretto a prendere una decisione difficile che ha rimandato ormai per troppo tempo. Intanto Vittorio, con l'aiuto di Michele, lavora reportage di viaggio, mentre Guido discute con Mariella su quanto scoperto sul conto di Silvia. Jimmy e Bianca si intromettono nello scontro tra Renato e Raffaele nella speranza di porre fine alla loro assurda faida: mentre uno ruba infatti il drone di Renato, l'altro prende di nascosto il fucile ad acqua di Raffaele.

