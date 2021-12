Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 dicembre 2021: Una donna misteriosa minaccia Rossella!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 20 al 24 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 dicembre 2021

Sconvolto dalla fine della sua storia con Clara, Patrizio si convince che il colpevole sia Alberto, ma lo attende una scoperta spiazzante. Mentre Rossella si appresta a partire per Bolzano con Riccardo e Michele ad andare a Milano per lavoro, Silvia prende atto che per la prima volta passerà le vacanze di Natale da sola. Finalmente arriva il giorno dell'esame di magistratura per Susanna che, supportata da Niko, si trova di fronte alla possibilità concreta di realizzare i suoi sogni professionali.

Puntata in onda Martedì 21 dicembre 2021

A Bolzano con Riccardo, Rossella sembra mettere da parte i suoi problemi familiari. E mentre Michele si prepara a partire per Milano, a Palazzo Palladini sta per tornare qualcuno che manca da tanto tempo. Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara.

Puntata in onda Mercoledì 22 dicembre 2021

Guido e Renato si prendono cura di Otello in modo che quest'ultimo allenti la presa su Silvia. il soggiorno di Rossella e Crovi a Bolzano desta l'interesse di qualcuno. Viola e Diego, preoccupati per Raffaele, decidono di parlare con Patrizio. Ferri sfoga il proprio nervosismo su Nunzio.

Puntata in onda Giovedì 23 dicembre 2021

Una donna misteriosa rischia di rovinare la permanenza di Rossella a Bolzano. Cosa non le sta dicendo Riccardo? Intanto, Clara prende un'altra decisione che lascia Patrizio senza parole, mentre Guido e Renato fanno una sorpresa a Otello. Nel frattempo Lara, desiderosa di conquistare Roberto, fa al Ferri una proposta particolare per il Natale.

Episodi in onda Venerdì 24 dicembre 2021

Patrizio è deciso a passare il Natale da solo al Vulcano e solo un miracolo di Babbo Natale potrebbe fargli cambiare idea. Intanto, mentre Silvia e Otello stanno per partire per Indica, Rossella e Riccardo vivono dei momenti di tensione a causa della donna misteriosa. Nel frattempo, Speranza sta per tornare a casa per trascorrere il Natale in famiglia e Vittorio ne approfitta per portare avanti il suo piano suscitando domande in Guido e Mariella.

