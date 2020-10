Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2020: E' guerra tra Serena e Leonardo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 19 al 23 ottobre 2020.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 19 al 23 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 19 ottobre 2020

Tra Filippo e Serena si respira aria di distensione. I sentimenti reciproci, mai del tutto sopiti, tornano a galla. Ma ancora una volta, un evento improvviso potrebbe turbare la pace appena riconquistata e ancora molto precaria. Niko intanto continua a essere fonte di preoccupazione per la sua famiglia mentre Giulia accetta di partecipare alla trasmissione radiofonica di Michele e di mettersi personalmente in gioco con la sua storia.

Puntata in onda Martedì 20 ottobre 2020

Serena e Leonardo vivono momenti di forte angoscia a causa della salute del piccolo che porta in grembo la Cirillo. Alberto invece, pressato dai suoi problemi economici, finisce per prendersela con Clara. Patrizio intanto sembra ancora innamorato della ragazza, noncurante della presenza del Palladini. Giulia sta per parlare alla radio della sua esperienza, decisa a proteggere altre donne da quello che è capitato a lei. Niko è sempre più in difficoltà.

Puntata in onda Mercoledì 21 ottobre 2020

Il rapporto tra Serena, Filippo e Leonardo sta diventando esplosivo. Mentre la Cirillo sembra volere il conforto dell'ex marito, l'Arena è carico di odio e di disprezzo nei confronti della donna. Clara è molto fragile e finisce per chiedere l'aiuto di un suo caro amico, a lei molto affezionato. Rossella invece deve affrontare un nuovo esame universitario. Ma come andrà a finire?

Puntata in onda Giovedì 22 ottobre 2020

Giulia è intervenuta in radio e a raccontato la sua esperienza. È stata una terribile vicenda e non vuole che altre donne cadano nel tranello in cui è finita lei. Dopo il suo intervento da Michele, la Poggi continua con le sue ricerche, sicura di incastrare Marco Modica. Ma le sue indagini finiscono per infastidire qualcuno. Serena intanto deve affrontare la rabbia di Leonardo e cercare di calmarlo.

Puntata in onda Venerdì 23 ottobre 2020

Giulia deve subire ancora una volta le angherie di Marco Modica. Turbata da quello che ha appena fatto il suo truffatore, la Poggi avrà una reazione non priva di conseguenze. Roberto e Lara ad essere attratti l'uno dall'altra e tra loro c'è un sottile gioco di seduzione. La donna ora però vuole testare il reale coinvolgimento del Ferri. Bice vuole vendicarsi e punta Michele. Mariella vorrebbe evitare che la sua amica si metta nei guai e cerca di fermare i suoi propositi di guerra.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.