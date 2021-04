Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021: I Cantieri sotto sequestro? Roberto trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 19 al 23 aprile 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 19 al 23 aprile 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 19 al 23 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 19 aprile 2021

Rossella prova a fare un passo verso Patrizio. Dopo il confronto con Barbara, Clara capisce quanto sia stata ingenua con Alberto. Renato, dispiaciuto per Jimmy che vorrebbe andare a Berlino, fa diversi tentativi con Niko e Giulia per trovare una soluzione finchè ha un'idea che forse potrebbe salvare in corner la situazione.

Puntata in onda Martedì 20 aprile 2021

Franco e Nicola continuano a cercare di portare Ernesto dalla loro parte, ma tutti i loro tentativi sembrano vani. Quando però i due riescono a convincerlo, un'oscura minaccia rischia di rovinare i loro piani. Nel frattempo, mentre tra Rossella e Patrizio si crea un distacco sempre più grande, Alberto è costretto a sottostare all'ennesima intromissione di Barbara. Renato invece, grazie all'aiuto di Giulia, si impegna a realizzare il desiderio del piccolo Jimmy.

Puntata in onda Mercoledì 21 aprile 2021

Mentre Ernesto paga caro l'aver assecondato Biagio e Pietro, Roberto si ritrova a dover gestire l'ennesima crisi dei Cantieri. Nel frattempo, Michele spera di essere assunto da un'altra stazione radio. Renato invece fa le valige per portare Jimmy a Berlino.

Puntata in onda Giovedì 22 aprile 2021

Quanto accaduto a Ernesto ha lasciato molte domande senza risposta. Franco inizia a pensare alle cause che hanno portato a questo mentre Roberto cerca di arginare il rischio che i Cantieri vengano messi sotto sequestro. Nel frattempo, Renato e Jimmy trascorrono felici il loro tempo a Berlino mentre Niko lavora a un caso molto particolare che lo mette in difficoltà. Qualcuno sembra però pronto a correre in suo aiuto! Intanto, Vittorio si rilassa dopo la partenza di Speranza.

Puntata in onda Venerdì 23 aprile 2021

Mentre Franco indaga sul "caso Ernesto", Roberto incontra Pietro Abbate. Nel frattempo, Silvia e Raffaele non possono fare a meno di preoccuparsi per Michele, sempre più insofferente di restare a casa senza far niente. Intanto, Speranza torna a Napoli e Guido sembra esserne molto felice ma è pronto a mettere in guardia la ragazza riguardo la menzogna detta alla famiglia. Poco dopo, Samuel si "scontra" in maniera del tutto inaspettata con la giovane nipote di Mariella.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.